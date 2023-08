Pelle, pizzo, stivali alti, occhiali scuri ed un bianco e nero che lascia ampio spazio alla fantasia, per una Silvia Salemi che torna in gran forma con il suo nuovo singolo, “Faro di notte”, disponibile in radio e in digitale, ed uscito sul mercato in un luglio italiano bollente di musica e concerti. Ed è proprio un ‘faro di notte’ ad illuminare il mare aperto delle possibilità che la Salemi dimostra, ogni qualvolta si tuffa nelle avventure artistiche e musicali a cui ha abituato il suo pubblico.

Faro di notte, il nuovo singolo di Silvia Salemi

Un brano contemporaneo, dagli echi vocali esotici e dai ritmi più che mai attuali, sinuoso come sinuosa si muove l’artista, nel videoclip confezionato da Calibro9. Il pezzo scritto dalla cantante insieme agli autori Ivan Amatucci, Davide Autorino e Marco Rettani, è stato prodotto dall’etichetta Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls e distribuito da Ada Music Italy e rientra nel flusso dei festeggiamenti per i venticinque anni di “A casa di Luca”, successo cult che Silvia ha presentato al Festival Sanremo nel 1997, guadagnandosi il “Premio della Critica” per il Miglior Testo in una edizione gonfia di grandi nomi come, Loredana Bertè, Anna Oxa, Patty Pravo e tanti altri.

Un pezzo che resta già dal primo ascolto

“Faro di notte”, prodotto da Francesco Tosoni, è il frutto dell’incontro di più anime autorali che hanno dato vita ad un testo che resta facilmente in memoria già dal primo ascolto, complice le sonorità estive che accompagnano le parole ripetute dalla Salemi. E così, quel “Voglio, voglio, voglio” che cresce insieme ad un coinvolgente arrangiamento dai toni incalzanti, per molti è già un tormentone che di certo non finirà con l’estate. Il testo racconta l’importanza di ritrovare un punto di riferimento anche nei momenti più difficili, attraverso una luce (un faro, per l’appunto) che sia da guida, ad indicare la strada giusta anche nelle notti più buie.

Con “Faro di notte”, Silvia Salemi torna in grande stile

Un ritorno in grande stile per l’artista siciliana e romana d’adozione, già pronta a tornare sui palchi con un brano indovinato e dal giusto mood di stagione. Non resta che attendere la prossima mossa e per farlo, basterà seguire Silvia Salemi sui suoi account ufficiali, dov’è sempre in contatto con la sua social fan-base. Dai nostalgici del mai dimenticato “Tu riri”, alle nuove generazioni: ce n’è per tutti i gusti. Ascoltare per credere.