Sarà dedicata al tatto la puntata de “La banda dei FuoriClasse” in onda martedì 9 marzo, alle 15, su Rai Gulp e RaiPlay. Il programma, condotto da Mario Acampa, va in onda in diretta per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato.

La maestra Oriana Darù presenterà un viaggio sensoriale tra i cinque sensi e in particolare approfondirà il “tatto”. La divulgatrice del giorno, Beba Restelli, racconterà la vita e le opere dell’artista Bruno Munari, mentre Carlotta Cubeddu tornerà con la sua rubrica contro le parole ostili.

Continuerà il corso della settimana su come diventare un perfetto “astronomo” insieme agli esperti del MUSE, Museo delle Scienze di Trento, mentre il prof del giorno Enrico Galiano racconterà un nuovo personaggio famoso cui sono dedicate le strade delle città italiane: si tratta di Alfonsina Strada.

Il programma è prodotto da Rai Ragazzi in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e va in onda ogni giorno in diretta dal Centro Rai di Torino.

I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp)