Belen Rodriguez e Elio il déjà vu alle Maldive: Lorenzoni sotto accusa, i fan la redarguiscono sulle copie

Belen Rodriguez e il déjà vu alle Maldive

Elio Lorenzoni sotto accusa, i fan la redarguiscono sulle copieLa showgirl argentina torna alle Maldive con il 40enne imprenditore bresciano, suscitando polemiche per la ripetitività delle sue scelte amorose.

Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina, è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per il suo viaggio alle Maldive con il suo attuale fidanzato, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Quest’ultimo ha preso il posto di Stefano De Martino, ex compagno di Belen, dopo la rottura avvenuta la scorsa estate.

Le immagini del viaggio paradisiaco sono state condivise sul profilo social della Rodriguez, ma non sono certo una novità per i suoi numerosi fan. Infatti, il viaggio alle Maldive sembra essere diventato un rituale per l’argentina, che in passato ha già vissuto questa esperienza con Stefano De Martino e successivamente con Antonino Spinalbese, quando era in attesa della sua seconda figlia, Luna Marì.

Come prevedibile, i fan non hanno tardato a esprimere il loro parere nei commenti alle foto di Belen. Alcuni accusano la showgirl di ripetere sempre le stesse scelte amorose, sottolineando la precedente presenza di Stefano e Antonino nei viaggi alle Maldive. Un utente avverte ironicamente: “Attenta, che ci scappa il terzo figlio,” evidenziando la ripetitività anche nella sfera familiare.

Tra i commenti critici, c’è chi definisce Belen come “non un modello di donna da seguire,” mentre altri la difendono, respingendo le critiche come manifestazioni di invidia. “Sempre a criticare, lasciatela stare, invidiosi,” scrive un sostenitore della showgirl.

La domanda che sorge spontanea è se Belen Rodriguez stia vivendo un déjà vu romantico alle Maldive o se questa destinazione sia davvero il punto di incontro perfetto per ogni capitolo della sua vita amorosa. Mentre il dibattito infiamma i social, il pubblico resta in attesa di nuovi sviluppi e di scoprire se il destino dell’argentina riserverà ancora sorprese in questo paradiso tropicale.