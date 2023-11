Chef… facciamo a cena? La risposta a Centocelle!

Un uomo. Bello e fatto. Nato dietro una macchina da ripresa e cresciuto fino a diventare Direttore della fotografia. Ha lavorato con il Verdone di “Borotalco” e non gli è bastato. Ha corso in Formula 1, ma ci stava rimettendo la vita. Voleva tornare nella sua amata San Francisco, ma “il cibo ha trovato colui che lo ama”, come dice il topolino di Ratatuille. E così, per la gioia degli abitanti di Centocelle, ma non solo, un gioiello estetico e una cucina sana e creativa approda in questo quartiere in rinascita. Luca Alfieri è il protagonista di questa vita e l’autore di questa avventura chiamata “chef… facciamo a cena”. Nei toni del panna e amaranto, crea la scenografia sobria e confortante della sua location. La macchina da ripresa resta in bella vista, ma l’attenzione dei clienti è rivolta alla cucina in vista, abitata dal suo ideatore e da Roberta, chef in controtendenza nella versione romana ma esperta anche in piatti romani.

La fantasia dei suoi piatti parte dalla sua passione per la buona cucina, tradizionale ma mai banale. Tuttavia, chef Luca offe un grande tributo al suo maestro Alberto Ciarla, di cui è stato allievo, apprendendo arte e passione.