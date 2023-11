Il Borgo di Gradara tra favola, storia e leggenda

Un Borgo incantato tra storia, leggenda e letteratura a due passi da mare e riviera romagnola. Un Castello vivo per una passeggiata alla scoperta di tanta storia d’ Italia passata tra quelle stanze

Davvero impedire la visita all’interno del Castello con la guida (prenotabile anche con whatsapp con gruppi che partono ogni ora)

Da Martedì a Domenica 8.30-19.15 (chiusura biglietteria ore 18:30)

Lunedì 8.30-14.00 (chiusura biglietteria ore 13:15)

Tutti i Giovedì, Venerdì e Sabato di Luglio e Agosto

Dalle ore 20.00 alle 23.00 apertura straordinaria solo per gruppi con prenotazione obbligatoria presso Gradara Innova.

Ogni Prima Domenica del mese ingresso libero

Chiuso 25 Dicembre e 1 Gennaio Costo del biglietto Intero: 6 € Ridotto: 3€

Abbiamo scelto questa come destinazione non solo perché è in Italia e quindi più realistico come programma in relazione all’incerto futuro in tempo di pandemia, ma anche perché rappresenta davvero un viaggio nel viaggio. Come dicevamo è un itinerario tra storia e letteratura ma anche un’esperienza per chi cerca relax, cibo di prima qualità e possibilità di spaziare su più ambienti e realtà.

Il Borgo stesso offre diverse

A ripartire dall’Italia e dai suoi Borghi meravigliosi sogniamo ad Occhi aperti grazie alle foto stupende ed esclusive dell’artista Mauro Del Magna.

Nota la nostra passione per i Borghi italiani, tanto da dedicare un’intera sezione a questo tesoro nazionale, quello di Gradara merita però uno spazio anche all’interno del nostro spazio viaggi perché sarebbe restrittivo parlare solo del prestigioso Borgo (insignito del premio Borgo dei Borghi 2018, e di quello che segnala I Borghi Più Belli D’Italia).

Soggiornando a Gradara ci si può immergere nelle diverse atmosfere, su più livelli.

Mare e Montagna, atmosfera medievale e movida romagnola. Si raggiungono con circa un’ora di macchina Cattolica e Gabicce Mare;

A meno di 10Km si possono raggiungere la Tavullia di Valentino Rossi oppure la caratteristica Porto Verde.

I dintorni giustificano una permanenza più lunga di quanto richiederebbe la visita al solo Borgo che rappresenta la vera chicca di questo itinerario che ci sentiamo di suggerire a grandi e piccini, famiglie, coppie, amici.

Senza indugiare oltre vi raccontiamo le emozioni di visitare il Castello custode, tra le tante altre, della vicenda amorosa tra Francesca Da Rimini e Paolo Malatesta.



E’ proprio qui, nel castello del Borgo, che hanno vissuto e si sono persi gli amanti raccontati da Dante Alighieri nel V Canto dell’Inferno.

Direttamente ai piedi del castello tramite la Pro Loco si possono acquistare i biglietti per la visita guidata e rivivere quella di Paolo e Francesca e le altre storie nate e narrate tra le mura del Castello.

La salita, impegnativa, che porta al Castello è ricca di posti deliziosi in cui mangiare tra prodotti tipici, taglieri, gnocchi fritti, culatello paradisiaco e panorami da perdifiato



Su dove soggiornare apriamo un altro capitolo paradisiaco. Qualunque sia il vostro stile di viaggio e soggiorno, non rinunciate a soggiornare presso La Pulcia B&B

Ad accogliervi uno stile unico, pulizia, cordialità, talento e attenzione a tutti i dettagli. La sensazione di essere ospiti con la serenità di sentirsi a casa. Panorama meraviglioso e colazione servita direttamente in camera, discrezione unita a famigliarità. Alla Pulcia potrete comprendere cosa voglia dire soggiornare in un posto che aggiunge magia alla vostra esperienza di viaggio.