Piercing a Roma: Scopri i Top 5 Studi della Capitale per una Esperienza Sicura e Stilizzata

Guida ai migliori centri piercing a Roma e le nuove regole per i minori: consigli per un piercing in tutta sicurezza.”

Roma, 3 luglio 2021 – Con l’arrivo dell’estate, la richiesta di piercing a Roma è in costante aumento. Le persone di tutte le età, donne e uomini, stanno cercando modi creativi per adornare diverse parti del corpo, dal lobo dell’orecchio alla cartilagine, dalla narice al setto nasale, fino a piercing più audaci come quelli all’ombelico o al capezzolo.

Piercing senza limiti estivi

A differenza dei tatuaggi, i piercing non impediscono di godersi il sole o di fare un tuffo in mare o in piscina. Tuttavia, è essenziale seguire le indicazioni fornite dal piercer dopo la procedura per garantire una corretta guarigione.

Il Tribal Tattoo Studio: Esperienza e Sicurezza al Primo Posto

Il primo nella nostra classifica è il Tribal Tattoo Studio in via Cassia 1134a, Roma RM, (www.tribaltattoostudio.com). Marco Manzo, con oltre 30 anni di esperienza, non solo esegue piercing ma è anche un docente di igiene, sicurezza e tecnica di tatuaggio e piercing. Tutti i materiali sono conformi alle norme, garantendo un’esperienza sicura e professionale.

Altri Top Centri Piercing a Roma:

ARABA FENICE TATTOO E PIERCING – Via delle Acacie, 52/A, Roma RM (https://www.facebook.com/arabafenicetattoo/) BLOODY ANVIL TATTOO – Via Laurentina, 3h, Roma RM (https://www.bloodyanviltattoo.com/) Sweet Mamba Tattoo – Via Portuense, 297 A, Roma RM (https://www.sweetmambatattoo.com/) The Bad Church – Tattoo & Piercing – Vicolo del Bologna, 13, Roma RM (https://www.instagram.com/thebadchurch_tattoo/)

Nuove regole per i minori

Un altro aspetto cruciale è l’età dei minori che desiderano un piercing. La pratica è vietata sotto i 14 anni, eccezione fatta per il lobo dell’orecchio con consenso informato dei genitori. Per i minori tra i 14 e i 18 anni, è possibile eseguire piercing diversi dal lobo con il consenso informato dei genitori, secondo le nuove regole introdotte nella Regione Lazio con la legge n.2 del 3/03/21.

Scegliere la Sicurezza

Le nuove leggi mirano a contrastare l’abusivismo e a proteggere i minori, premiando chi lavora legalmente. È fondamentale rivolgersi a centri piercing autorizzati per evitare rischi per la salute. La scelta di un centro autorizzato riduce al minimo i rischi legati a questa pratica, come indicato nelle linee guida del Ministero della Sanità del 1998. Prima di prendere la decisione, assicurati di essere informato e seguire tutte le precauzioni per un’esperienza di piercing sicura e di tendenza a Roma.