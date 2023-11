Alle Canarie Perché? L’esperienza di Alex, napoletano doc residente a Lanzarote

Il racconto di Alex De Benedictis italiano, anzi Napoletano residente a Lanzarote

E’ sempre tempo di pensare ad una vacanza! Soprattutto se la consideriamo nel suo senso etimologico: un periodo libero, “vuoto” (da ansie, da stress, da impegni). Ma, appena iniziamo a pensarci… nasce subito lo stress del capire ed organizzare dove farla! Allora, proverò a dare le mie motivazioni che vi porteranno ad una vacanza su queste isole meravigliose! Le Canarie sono un arcipelago di 7 grandi isole, per ordine di estensione: Tenerife (capitale Santa Cruz de Tenerife), Fuerteventura (cap. Puerto del Rosario), Gran Canaria (cap. Las Palmas de Gran Canaria), Lanzarote (cap. Arrecife), La Palma (cap. Santa Cruz de la Palma), La Gomera ed El Hierro.Tutte sono facilmente raggiungibili (in tempi normali), con voli diretti di circa 3 ore, da Milano, Bergamo, Bologna, Venezia, Pisa… Il primo vantaggio è “politico”: una tenenza spagnola, con lingua ufficiale spagnolo, abbastanza comprensibile per gli italiani e la moneta è l’euro (per chi ne ha!); il secondo vantaggio è legato ad agevolazioni fiscali precipue delle isole spagnole (per es. IVA al 7%) ed il terzo è legato al clima. Geograficamente, l’arcipelago rimane al centro dell’Oceano Atlantico, difronte al Sahara, per questo potrete portare i vostri figli al parco, anche a Gennaio, dove le temperature minime non scenderanno mai sotto i 14/15°, con poca umidità e scarsissime piogge.

Il paesaggio è tipicamente vulcanico, data l’origine delle isole, con montagne nere… che cadono in numerosissime spiagge bianche, con mare cristallino. Il cibo è caratteristico della zona mediterranea: legumi molto saporiti, pesce fresco (economico!) e frutta profumata e dolcissima; per non parlare di piatti tipici della cucina spagnola, dalla paella alle famose zuppe.

Moltissime strutture alberghiere e case-vacanza, a prezzi accessibili, completano l’offerta. Altro punto, non ultimo per importanza, è l’accettazione di cani al seguito, con molte spiagge attrezzate ed autorizzate alla presenza di quadrupedi da compagnia: il nome Canarie pare derivi proprio da questo amore per “il miglior amico dell’uomo”. Grazie al vento che “pulisce” l’aria, grazie allo scarso inquinamento ambientale, Le Canarie sono isole con bassa incidenza Covid: qui non esiste più il lockdown totale ed a mare si può tranquillamente stare senza mascherine. Caratteristica tipica della zona è “il fare canario”, che si dondola con la ricorrente espressione “mañana”, ad indicare che “tutto può essere rimandato a domani”, per dire che il lavoro e gli impegni non vengono mai prima di una giornata al mare o di una tapas, da consumare, rigorosamente seduti in uno dei mille bar delle isole: solo gli italiani, avendo sempre fretta, consumano velocemente al banco!

Ed allora… se siamo italiani e proprio dobbiamo correre… meglio correre alle Canarie! E se, alla fine, non sapete dove stanziare… vi consigliamo:

