2025 Organics SkyGarden by Red Bull: Le ultime novità sul progetto – Gossip News Italia

Presentazione delle Nuove Collezioni 2024/2025 all’Organics SkyGarden by Red Bull

Il 25 Febbraio, Milano si prepara ad accogliere la decima edizione del Milano Fashion Day presso il rinomato Rooftop Organics SkyGarden by Red Bull, situato all’interno dell’Hyatt Centric Milan Centrale in Via Pirelli 20. Questo evento esclusivo è un’icona di eleganza nel cuore della città.

Sfilata di Moda Multibrand all’Organics SkyGarden by Red Bull

In concomitanza con la settimana della moda milanese, il Milano Fashion Day sarà l’epicentro delle nuove tendenze e delle creazioni più all’avanguardia della moda italiana. Le nuove collezioni 2024/2025 saranno presentate in uno scenario mozzafiato a 40 metri d’altezza, con lo sfondo unico del Bosco Verticale e del nuovo distretto finanziario.

Un Parterre di Eccellenza e Glamour

L’obiettivo principale del Milano Fashion Day è valorizzare i brand partecipanti, permettendo loro di presentare le loro creazioni davanti a una platea selezionata composta da addetti del settore moda, stampa, buyer, influencer e celebrità. A condurre l’evento sarà il rinomato conduttore Leo Lionel, una figura autorevole nel mondo della moda milanese.

Prima Sessione : Ingresso e accrediti invitati per il primo Défilé dalle h13:30 alle h14:30, con la sfilata iniziale alle h14:45.

Seconda Sessione: Ingresso e accrediti invitati per il secondo Défilé dalle h15:30 alle h16:30, con la sfilata successiva alle h16:45.

Brand come Stefano Ghilardi, Karakorum, Lenanà, Andre Soriano, Sally Salas, Subsaharienne Couture, Mayoushka Couture, Ahdbjbah, Etherya e Jimmy Crystal sfileranno, mentre le modelle saranno preparate con cura dal talentuoso staff di Nico Bruno.

Dalle ore 19:00 in poi, il Milano Fashion Day organizzerà un after party esclusivo per i clienti presenti presso il Rooftop Organics SkyGarden in collaborazione con l’Hyatt Centric Milan Centrale, per celebrare il successo dell’evento in un ambiente raffinato e rilassato.

Un ringraziamento speciale va alle agenzie di moda partner dell’evento, The Fashion Management e MM Model Management, e alla scuola di massaggi Diabasi che omaggerà gli ospiti con massaggi viso utilizzando i prodotti del brand Youth Reserve. L’evento è stato reso possibile grazie alla dedizione di Andrew Sardelli e Marco Rosselli, in collaborazione con l’agenzia AP Servizi.

About The Author