30° Congresso annuale di Assiom Forex: Finanza in primo piano a Genova

Genova ospita il 30° Congresso annuale di Assiom Forex

Si è aperto a Genova, presso i Magazzini del Cotone, il 30° Congresso annuale di Assiom Forex, l’Associazione degli operatori dei mercati finanziari, in svolgimento il 9 e 10 febbraio. La due giorni, di cui Arca Fondi Sgr è partner, prevede la presenza di un migliaio di delegati e vuole essere un’opportunità di confronto su tematiche di fondamentale importanza per gli operatori, le istituzioni e le banche.

Aggiornamenti sulle tematiche di massima attualità

La ricca agenda di appuntamenti, finalizzata a fornire aggiornamenti sulle tematiche di massima attualità, prevede nella mattinata di sabato il discorso alla comunità finanziaria del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Il discorso di benvenuto del presidente di Assiom Forex, Massimo Mocio, ha aperto i lavori della prima giornata, al quale è seguito il keynote speech di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce.

Le previsioni di Arca Fondi Sgr per il 2024

Il presidente di Arca Fondi Sgr, Giuseppe Lusignani, è intervenuto a margine della giornata inaugurale illustrando il trend del Risparmio Gestito in Italia nel 2023. Ha sottolineato che il settore ha visto aumentare la competizione da parte dei titoli di risparmio, soprattutto dei titoli di Stato. Nonostante ciò, il settore ha tenuto e le performance hanno dato soddisfazioni. Lusignani ha offerto le proprie previsioni in tema di risparmio gestito per il 2024, affermando che si può aspettare uno scenario positivo, con rendimenti positivi per i risparmiatori e una raccolta netta positiva.

L’importanza della tecnologia nel settore finanziario

Durante il workshop “Moneta e tecnologia: come l’euro digitale e l’intelligenza artificiale trasformeranno il settore finanziario”, moderato da Barbara Valbuzzi, co-responsabile della Commissione Esg di Assiom Forex, si è discusso dell’importanza della tecnologia nel settore finanziario. Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr, ha sottolineato che il cambiamento tecnologico avrà un impatto significativo sui processi amministrativi, di sottoscrizione e di vendita dei fondi. Ha anche evidenziato la necessità di essere prudenti nel cambiare il modello operativo quando si gestiscono i risparmi dei sottoscrittori.

Loeser ha inoltre parlato dell’introduzione della blockchain e dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario. Ha sottolineato che l’intelligenza artificiale consentirà uno sviluppo importante delle filiere del credito, permettendo di valutare in modo più puntuale i portafogli di credito e il rischio di credito insito in essi. Ha concluso affermando che Arca Fondi Sgr è coinvolta nella rivoluzione dell’intelligenza artificiale, sia sul fronte dell’interazione che su quello degli investimenti.

In conclusione, il 30° Congresso annuale di Assiom Forex a Genova rappresenta un’importante occasione di confronto per gli operatori dei mercati finanziari. Durante l’evento sono stati affrontati temi di attualità e sono state offerte previsioni per il settore del risparmio gestito. Inoltre, si è discusso dell’importanza della tecnologia nel settore finanziario, in particolare dell’introduzione della blockchain e dell’intelligenza artificiale.

