300 persone a Milano manifestano in sostegno a Ilaria Salis, tra petardi e fumogeni

Protesta ad Milano per la liberazione degli anarchici arrestati a Budapest

Oggi, circa 300 persone, in gran parte anarchici e antagonisti dei centri sociali, si sono riuniti a Milano per manifestare in favore della liberazione di Ilaria Salis, Gabriele Marchesi e altri anarchici coinvolti nei fatti di Budapest. La protesta ha avuto luogo principalmente nella piazza antistante la Basilica di San Lorenzo, dove i manifestanti hanno richiesto ai rappresentanti del Partito Comunista dei Lavoratori di rimuovere le proprie bandiere per evitare l’esposizione di simboli politici. Successivamente, il corteo si è mosso lungo corso di Porta Ticinese, passando per piazza XXIV Maggio e corso San Gottardo, intonando slogan come ‘Camerata basco nero, il tuo posto è il cimitero’, ‘Fuori tutti dalle galere’ e ‘Fiducia nello stato non ne abbiamo, l’antifascismo non lo deleghiamo’.

I manifestanti hanno espresso il loro dissenso contro le politiche securitarie in Italia e in Europa, sottolineando la necessità di resistere alle pressioni dei partiti politici che strumentalizzano le vicende delle persone coinvolte in arresti e ricerche.

Svolgimento della protesta e reazioni

Il corteo, monitorato e contenuto dalle forze dell’ordine, si è sviluppato senza incidenti significativi, sebbene siano stati segnalati alcuni episodi di lancio di petardi e fumogeni in direzione della polizia. Durante il percorso, alcune bottiglie di vetro sono state lanciate attraverso il Naviglio Pavese, prima che il corteo si sciogliesse in via Gola.

Con un megafono, i partecipanti hanno denunciato l’uso strumentale delle vicende legate agli arresti e alle ricerche degli anarchici da parte dei partiti politici e dei media mainstream, ribadendo il loro impegno a contrastare le politiche securitarie adottate dagli Stati europei.

Solidarietà e prospettive future

“Siamo al fianco di coloro che sono accusati di aver attaccato nazisti e sedi di estrema destra. Mentre gli Stati rafforzano le loro alleanze, noi consolidiamo le nostre”, hanno dichiarato i manifestanti. La protesta a Milano rappresenta un momento di solidarietà e resistenza contro le politiche repressive e securitarie, evidenziando la determinazione degli anarchici e dei loro sostenitori nel difendere le proprie posizioni e valori.

Questo evento sottolinea la persistente tensione tra movimenti antagonisti e istituzioni, evidenziando la complessità delle dinamiche sociali e politiche che caratterizzano l’attuale contesto europeo. La voce degli anarchici si leva in una protesta che va oltre i confini nazionali, richiamando l’attenzione sulla necessità di difendere le libertà individuali e collettive in un contesto segnato da crescenti pressioni securitarie.

