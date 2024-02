“32 anni di successi: la dolce dedica di Coral per Sergi Roberto”

Sergi Roberto compie 32 anni: la dedica speciale di Coral su Instagram

Sergi Roberto, centrocampista e attuale capitano del Barcellona, festeggia oggi il suo 32º compleanno. La sua moglie, Coral Simanovich, con cui è sposato dal 2018, ha voluto rendere omaggio a questa giornata speciale con un post su Instagram. La Simanovich ha condiviso diverse foto che li ritraggono insieme e ha accompagnato il tutto con una dedica molto particolare.

Nel suo messaggio, Coral ha espresso tutto il suo amore e la sua ammirazione per il marito, definendolo “l’uomo dei suoi sogni” e “la sua anima gemella”. Ha sottolineato quanto sia fortunata ad avere Sergi al suo fianco e ha ringraziato il destino per averli fatti incontrare. La Simanovich ha inoltre evidenziato la forza e la determinazione di Sergi, definendolo un esempio di coraggio e resilienza.

La coppia, che si è sposata nel 2018, è molto amata dai fan del Barcellona. Sergi Roberto è un giocatore di grande talento e versatilità, che ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per la squadra. La sua carriera nel club catalano è stata caratterizzata da numerosi successi, tra cui la vittoria di quattro campionati di Spagna e una Champions League.

Sergi Roberto è diventato capitano del Barcellona nel 2021, un ruolo che porta con grande responsabilità e orgoglio. La sua leadership in campo e la sua dedizione alla squadra lo hanno reso un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra e per i tifosi. La sua determinazione e la sua passione per il calcio sono evidenti in ogni partita in cui scende in campo.

In occasione del suo compleanno, i fan del Barcellona hanno affollato i social media con messaggi di auguri per Sergi Roberto. I tifosi hanno elogiato le sue abilità calcistiche, ma anche la sua umiltà e la sua umanità. Sergi è amato non solo per le sue prestazioni in campo, ma anche per la sua personalità affabile e il suo impegno sociale.

In conclusione, Sergi Roberto festeggia oggi il suo 32º compleanno e la sua moglie Coral Simanovich ha voluto rendere omaggio a questa giornata speciale con un post su Instagram. La coppia è molto amata dai fan del Barcellona, che apprezzano non solo le abilità calcistiche di Sergi, ma anche la sua umiltà e la sua dedizione alla squadra. Auguri di buon compleanno a Sergi Roberto!

