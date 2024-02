3dNextech chiude round da 1,5 milioni con Eureka! Venture Sgr

Rivoluzione nel settore della stampa 3D: 3DNextech annuncia un round di investimento da 1,5 milioni di euro

La startup livornese 3DNextech, specializzata in soluzioni legate alla manifattura additiva e alla stampa 3D, ha concluso con successo un round di investimento da 1,5 milioni di euro. Questa operazione ha visto l’ingresso di Eureka! Venture Sgr come lead investor, insieme a RoboIT e al fondo di co-investimento regionale Toscana Next. Il supporto finanziario è stato fondamentale per consolidare la posizione di 3DNextech sul mercato e per sviluppare la strategia aziendale incentrata sulla “personalizzazione di massa” attraverso la manifattura digitale.

Eureka! Venture Sgr e RoboIT tra i principali investitori

Obiettivo di sostituire la produzione di massa con la personalizzazione di massa

Piani futuri: focus su crescita e sostenibilità

Il round di finanziamento appena concluso permetterà a 3DNextech di concentrarsi sulla crescita e sull’espansione delle proprie soluzioni tecnologiche. L’azienda mira a potenziare il proprio team, a stringere nuove collaborazioni e a rafforzare la presenza sul mercato internazionale. Con una particolare attenzione agli anni 2024 e 2025, 3DNextech punta a triplicare le proprie dimensioni, raddoppiare il fatturato e prepararsi per un nuovo round di investimenti nel 2025. La partecipazione al CES di Las Vegas nel 2024 conferma l’interesse e il potenziale innovativo della startup nel panorama tecnologico globale.

3DNextech mira a triplicare il team e raddoppiare il fatturato entro il 2025

Partecipazione al CES di Las Vegas come conferma del potenziale innovativo

Il commento dei partner e il supporto al percorso tecnologico

Andrea Arienti, ceo e founder di 3DNextech, esprime gratitudine per il supporto dei partner e l’opportunità di crescita offerta dal recente round di investimento. Anna Amati, partner di Eureka! Fund, sottolinea la solidità delle basi scientifiche e tecnologiche su cui si fonda 3DNextech, evidenziando il potenziale di sostenibilità e versatilità delle soluzioni proposte. Claudia Pingue, Responsabile fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital, commenta l’importanza della tecnologia sviluppata da 3DNextech nel panorama della manifattura additiva, sottolineando il contributo alla sostenibilità ambientale e confermando il supporto continuo al percorso di crescita della startup.

Andrea Arienti ringrazia i partner per il supporto al percorso di crescita

Anna Amati e Claudia Pingue evidenziano il potenziale innovativo e sostenibile di 3DNextech

About The Author