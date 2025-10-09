4x4Fest 2025: il grande ritorno dell’Off-Road e Outdoor a Carrara

Ultimo aggiornamento il 9 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 10 al 12 ottobre oltre 150 aziende e 60 stand al 21° Salone Internazionale

Carrara, 7 ottobre 2025 – Tutto pronto per il 4x4Fest 2025, il 21° Salone Internazionale dell’Off-Road e Outdoor, in programma da venerdì 10 a domenica 12 ottobre presso il Complesso Fieristico di Marina di Carrara.

L’evento, punto di riferimento per gli appassionati del fuoristrada, promette un weekend di pura adrenalina con test drive su piste e spiaggia, nuovi tour nelle Cave di Marmo e nel centro storico, oltre a un’area campeggio in stile africano curata da Sarzana Fuoristrada.

Un salone unico in Italia per vivere l’esperienza Off-Road a 360°

Il 4x4Fest di Carrara è l’unico evento in Italia che consente di guidare il proprio veicolo off-road direttamente sulla sabbia, grazie al percorso Sand Emotion.

Una formula vincente che unisce natura, avventura, storia e tradizione, rendendo la manifestazione un appuntamento imperdibile per gli amanti del fuoristrada.

I nuovi percorsi nelle Cave di Marmo di Carrara

Arte, natura e motori tra scenari mozzafiato

Tra le novità più attese del 2025, i nuovi percorsi dei Tour Cave di Marmo, che si snodano su tre bacini differenti offrendo panorami spettacolari.

I partecipanti possono scegliere se partire con il proprio veicolo o affidarsi ai mezzi e ai driver messi a disposizione dal 4x4Fest.

Durante i tour si toccano località suggestive come Ponte di Ferro, Miseglia, Ponti di Vara, Antica Stazione di Ravaccione, Cave di Marmo e Bedizzano, con la possibilità di visitare la Cava Galleria, degustare il celebre lardo di Colonnata e assaggiare vini locali.

Per gli appassionati di QUAD e ATV, sono previsti percorsi dedicati e avventure ad alto tasso di adrenalina. Anche le due ruote avranno i propri itinerari off-road, tra sterrati panoramici, tratti tecnici e paesaggi naturali mozzafiato.

Sand Emotion e Beach Fun: l’adrenalina corre sulla sabbia

Guida off-road direttamente sul mare di Carrara

Con Sand Emotion, il 4x4Fest offre un’esperienza esclusiva: un percorso fettucciato sulla spiaggia, aperto a tutti gli appassionati che vogliono vivere la vera emozione di guidare sulla sabbia.

Accanto, lo spettacolo del Beach Fun, con esibizioni mozzafiato di auto, moto, QUAD e ATV che si sfidano in prove di velocità davanti al mare.

Oltre 150 aziende e 60 stand: i grandi nomi dell’edizione 2025

L’area espositiva del 4x4Fest 2025 accoglie oltre 150 aziende del settore Off-Road e Outdoor e più di 60 stand tra produttori, preparatori, rivenditori e brand internazionali.

Tra i principali espositori:

4Technique, AF4x4, Alfa Victor, Autohome, BLUEDREAM, Brotini, DP Meccatronica, EMC, HM4x4, Land Rover Registro Storico, Mondo 4×4, Totani, XQuattro, Rock’s, Riva Motors, The Cab, Sunny Days Nice 4×4 e molti altri.

Particolare attenzione agli stand di Rock’s, Totani, 4Technique, XQuattro, Riva Motors e Mattouno, dove saranno presentati prodotti internazionali come Suntop, Alu Cab (Sudafrica), Lazer (UK), Pedders (Olanda), Dirty Life e Alpicool (USA).

Presente anche il nuovo fuoristrada K2 Off Road Edition di ICH-X (Gruppo DR Automobiles), insieme a marchi iconici come BMW, Jeep, Volkswagen, Omoda e Jaecoo.

Il programma ufficiale del 4x4Fest 2025

Venerdì 10 ottobre – Giornata Professionisti

L’apertura ufficiale è prevista per le ore 17:00, con accesso ridotto (5€) per professionisti e soci delle associazioni fuoristrada.

Fino alle 23:00, spazio a test drive, incontri al 4×4 Café – Share your Experience, e alla serata Fest4x4 con musica, intrattenimento e prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio, apertura dell’Area Test Sarzana Fuoristrada (15:00–18:00) e Tour Cave di Marmo alle 14:00 e alle 17:00.

Sabato 11 ottobre – Adrenalina e divertimento per tutti

Dalle 10:00 alle 19:00, il pubblico potrà visitare l’area espositiva, partecipare ai test drive, assistere agli show auto e moto, e cimentarsi nelle prove Sand Emotion e Beach Fun in spiaggia.

Tour Cave di Marmo in partenza alle 9:00, 11:00 (tour moto), 14:00 e 17:00.

Domenica 12 ottobre – Gran finale tra sabbia e marmo

L’ultima giornata si apre alle 10:00 con le aree espositive e test aperti al pubblico.

Le partenze dei Tour Cave di Marmo sono fissate alle 9:00, 11:00, 14:00 e 17:00.

Chiusura ufficiale alle 18:00, con il tradizionale saluto ai partecipanti e l’arrivederci al 4x4Fest 2026.

Un weekend tra passione, motori e natura

Il 4x4Fest 2025 di Carrara si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale dedicato al mondo del fuoristrada, dell’outdoor e dell’avventura.

Tre giorni all’insegna di test drive spettacolari, esperienze uniche nelle cave di marmo, percorsi off-road sulla sabbia e incontri tra professionisti e appassionati.

Un evento che celebra la libertà, la potenza e l’emozione del 4×4.