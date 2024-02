Tragedia a Firenze: Crollo del Cantiere del Supermercato

Una tragedia ha colpito la città di Firenze con il crollo del cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato. In una nota inviata all’ANSA, i responsabili di Attività Edilizie Pavesi (Aep) esprimono il loro cordoglio e stupore per l’accaduto. “Una tragedia immane, siamo sopraffatti dallo stupore e dal cordoglio”, si legge nel comunicato. L’impresa si dichiara pronta a collaborare pienamente con le autorità per fare chiarezza sull’incidente.

Indagini in corso sul Crollo del Cantiere

Le autorità competenti hanno avviato le indagini per comprendere le cause che hanno portato al crollo del cantiere a Firenze. L’impresa Attività Edilizie Pavesi (Aep) si è dichiarata pronta a fornire ogni informazione necessaria per fare luce sull’accaduto. Secondo quanto riportato nella nota inviata all’ANSA, “È il momento del silenzio e del dolore”, sottolineando la gravità della situazione e l’importanza di rispettare il lutto per le vittime.

Solidarietà e Impegno per fare Chiarezza

La comunità di Firenze si stringe attorno alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragedia. L’impresa Attività Edilizie Pavesi (Aep) ribadisce il proprio impegno a garantire ogni supporto necessario per fare chiarezza sull’incidente. Il comunicato inviato all’ANSA sottolinea che l’azienda è “a completa disposizione delle autorità, per assicurare tutte le condizioni atte a fare chiarezza su questo drammatico incidente”, confermando la volontà di cooperare pienamente con le indagini in corso.

