Maria De Filippi vs Carlo Conti: gli ascolti post-Sanremo

Dopo la frenesia del Festival di Sanremo, Maria De Filippi e Carlo Conti sono tornati a sfidarsi sul fronte degli ascolti televisivi. Nonostante un calo di 500 mila utenti rispetto al periodo precedente la pausa sanremese, la De Filippi ha trionfato come sempre, mantenendo il suo pubblico fedele. In particolare, il programma “C’è Posta per Te” su Canale 5 ha registrato 4.1 milioni di spettatori, con uno share del 28.5%. Dall’altra parte, “Tali e Quali” su Rai Uno ha raggiunto 3 milioni di spettatori, con uno share del 19.9%. Il resto del palinsesto generalista ha dovuto accontentarsi di cifre inferiori al milione di utenti, senza riuscire a sfondare.

Maria De Filippi : 4.1 milioni di spettatori (share del 28.5%)

Carlo Conti: 3 milioni di spettatori (share del 19.9%)

Ascolti tv prime time del 17 febbraio 2024

Ecco i dati degli ascolti televisivi relativi al prime time del sabato 17 febbraio 2024:

Rai Uno: “Tali e Quali” ha intrattenuto 3.073.000 spettatori (19.9% di share);

Canale 5: “C’è Posta per Te” ha tenuto compagnia a 4.122.000 spettatori (28.5%);

Rai Due: “F.B.I.” ha raccolto 988.000 spettatori (5.2%) mentre “F.B.I. International” ha interessato 815.000 spettatori (4.7%);

Italia 1: “Cattivissimo Me” ha appassionato 729.000 spettatori (4.1%);

Rai Tre: “Il Provinciale – Il racconto dei racconti” ha ottenuto una media di 505.000 spettatori (2.9%);

Rete 4: “Non c’è due senza quattro” ha tenuto compagnia a 728.000 spettatori (4.3%);

La 7: “In Altre Parole” ha interessato 982.000 spettatori (5.4%);

Tv8: “4 Ristoranti” è stato visto da 253.000 spettatori (1.4%);

Nove: “Unabomber” ha intrattenuto 247.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv sabato 17 febbraio 2024: preserale e access prime time

Nel preserale e nell’access prime time, Affari Tuoi e L’Eredità hanno dominato come sempre:

Rai Uno: “Affari Tuoi” è stato seguito da 5.146.000 spettatori (27% di share);

Canale 5: “Striscia la Notizia” ha tenuto compagnia a 3.191.000 spettatori (16.7%);

Rai Uno: “L’Eredità” ha ottenuto una media di 2.960.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 4.069.000 spettatori (25%) nella seconda;

Canale 5: “Avanti un Altro Story!” ha intrattenuto 2.272.000 spettatori nella prima parte (16.5%) e 3.013.000 spettatori nella seconda (18.5%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 17 febbraio 2024

Nel pomeriggio, ecco i dati degli ascolti televisivi del sabato 17 febbraio 2024:

Rai Uno: “Linea Bianca” è stato seguito da 1.732.000 spettatori (13.2% di share);

Rai Uno: “Passaggio a Nord Ovest” ha interessato 1.041.000 spettatori (9.3%);

Rai Uno: “A Sua Immagine” è stato seguito da 805.000 spettatori (7.9%) nella prima parte e 799.000 spettatori nella seconda (8.5%);

Rai Uno: “ItaliaSì!” ha intrattenuto 1.211.000 spettatori (12.2%) e 1.944.000 (16.1%) nella seconda;

Rai Tre: “Tv Talk” ha informato 975.000 spettatori (9%);

Canale 5: “Beautiful” ha avuto 2.776.000 spettatori (20.4%);

Canale 5: “Terra Amara” è stato seguito da 2.778.000 spettatori (24.7%);

Canale 5: “Verissimo” ha fatto compagnia a 1.990.000 spettatori nella prima parte (21.2%) e 1.859.000 (16.7%) nella seconda.

