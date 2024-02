Massima attenzione per il pericolo valanghe in Lombardia e Prealpi

Una comunicazione di massima attenzione è stata emessa dal Soccorso Alpino per il fine settimana a causa della situazione neve e valanghe. Il bollettino di Arpa Lombardia ha segnalato un aumento del pericolo da 3-Marcato a 4-Forte su diverse zone, tra cui alpi Retiche Orientali, Centrali e Occidentali, Prealpi Lariane, Orobie, Prealpi Bergamasche, Prealpi Bresciane e Adamello. Nelle Prealpi Varesine l’indice è moderato, mentre nell’Appennino Pavese è debole.

Pericolo valanghe in aumento

Bollettino di Arpa Lombardia

Il bollettino odierno ha evidenziato che “gli abbondanti apporti nevosi incrementano e sovraccaricano i recenti accumuli”, aumentando il rischio di distacco e generando valanghe anche di grandi dimensioni. L’attività valanghiva spontanea è in costante crescita durante le nevicate, con fenomeni di dimensioni considerevoli.

“Il distacco è possibile con un debole sovraccarico generando valanghe di anche grandi dimensioni”*, ha precisato il bollettino.

Raccomandazioni per escursioni in montagna

Gli esperti consigliano la massima attenzione nella scelta degli itinerari per qualsiasi tipo di escursione in montagna. È fortemente raccomandato l’utilizzo obbligatorio di Artva, pala e sonda in caso di necessità.

Raccomandazioni per escursionisti

Obbligo di Artva, pala e sonda

La VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna e Lombardia ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione anche durante le escursioni a quote più basse, specialmente nel caso di attraversamento di canali che potrebbero essere interessati dallo scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più alti.

“Si precisa che è necessaria la massima attenzione anche per le escursioni a quote più basse, in caso di attraversamento di canali che potrebbero essere oggetto di scaricamento di valanghe avvenute sui pendii più in quota”*, ha dichiarato l’ufficio stampa della delegazione.

