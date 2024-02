Il Bologna batte il Verona: la corsa alla Champions continua

Il Bologna si aggiudica la vittoria contro il Verona con un netto 2-0, confermandosi in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Con questa importante vittoria nella 26esima giornata, la squadra di Thiago Motta si posiziona al quarto posto in classifica, con 48 punti, superando momentaneamente l’Atalanta ferma a 45 punti in attesa del match contro il Milan. Dall’altra parte, il Verona resta fermo a 20 punti e si trova ancora in zona retrocessione.

La partita contro il Verona: un match pieno di colpi di scena

Il match al Dall’Ara si apre con un imprevisto, quando l’arbitro Abisso deve lasciare il campo per infortunio dopo pochi minuti, sostituito dal quarto ufficiale Campione. Nonostante le difficoltà iniziali, il Bologna riesce a sfruttare al meglio un’occasione da palla inattiva al 27′, con Fabbian che segna il primo gol su assist di Orsolini. Il vantaggio permette al Bologna di controllare il gioco e di sfiorare il raddoppio prima della fine del primo tempo, con un’azione pericolosa di Ndoye parata da Montipò.

Il Bologna chiude i conti e vola verso la vittoria

Nella ripresa, il copione non cambia e il Bologna continua a essere pericoloso, mancando per poco il raddoppio con Beukema al 53′. Tuttavia, al 64′, un errore di Skorupski rischia di compromettere la partita, ma il Verona non riesce a capitalizzare. Infine, al 2-0 definitivo arriva al 77′ con un gol di Freuler su assist di Fabbian. Nonostante un’ultima occasione per il Verona respinta da un grande intervento di Skorupski, il Bologna porta a casa i tre punti e continua la sua marcia verso l’obiettivo Champions.

