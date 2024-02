The Voice Senior 4 trionfa di nuovo nella serata del 23 febbraio 2024

Nella prima serata del venerdì, The Voice Senior 4 su Rai Uno si conferma come il programma più seguito, con oltre 3,8 milioni di spettatori e uno share del 23%. Ciao Darwin 9 su Canale Cinque si posiziona al di sotto dei 3 milioni di utenti, registrando poco più di 2,9 milioni di spettatori e uno share del 20%. Altri programmi come Quarto Grado su Rete Quattro e Fratelli di Crozza su Nove ottengono buoni risultati, con circa 1,2 milioni di spettatori e il 6-8% di share. I film trasmessi su Italia Uno e Rai Tre si collocano appena al di sotto del milione di spettatori, con share intorno al 5%.

The Voice Senior 4 : 3.823.000 spettatori (23% di share)

Ciao Darwin 9 : 2.908.000 spettatori (20%)

Quarto Grado : 1.203.000 spettatori (8%)

Fratelli di Crozza : 1.149.000 spettatori (6%)

Attacco a Mumbai : 935.000 spettatori (5.3%)

The Father: 925.000 spettatori (4.9%)

Preserale e access prime time: Affari Tuoi e L’Eredità in testa agli ascolti

Nel preserale e nell’access prime time del 23 febbraio 2024, Affari Tuoi e L’Eredità su Rai Uno mantengono il primato, seguiti da Striscia la Notizia e Avanti un Altro su Canale 5. Altri programmi come Prima di Domani su Rete 4 e Otto e Mezzo su La7 ottengono risultati discreti, con share intorno al 3-8%.

Affari Tuoi : 5.174.000 spettatori (24.9% di share)

L’Eredità : 3.624.000 spettatori (24.6%)

Striscia la Notizia : 3.584.000 spettatori (17.3%)

Avanti un Altro! : 3.455.000 spettatori (20.9%)

Prima di Domani : 620.000 spettatori (3%)

Otto e Mezzo: 1.667.000 spettatori (8%)

Il successo della Vita in Diretta e Terra Amara nel pomeriggio

Nel pomeriggio del 23 febbraio 2024, La Vita in Diretta su Rai Uno si conferma come uno dei programmi più seguiti, insieme a Terra Amara e Uomini e Donne su Canale 5. Altri programmi come Beautiful e Amici mantengono un buon seguito, con share intorno al 16-25%.

La Vita in Diretta : 1.824.000 spettatori (18.8%) nella prima parte e 2.425.000 (21.1%) nella seconda

Terra Amara : 2.968.000 spettatori (22.6%)

Uomini e Donne : 2.837.000 spettatori (25.2%)

Beautiful : 2.667.000 telespettatori (19.3%)

Amici : 1.806.000 spettatori (18.3%)

Pomeriggio 5: 1.504.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 1.622.000 spettatori (14.5%) nella seconda.

