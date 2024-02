70 arresti per traffico droga su 83 indagati: operazione contro il traffico transnazionale - avvisatore.it

70 arresti in un’operazione antidroga internazionale

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze, in collaborazione con la Procura speciale anticorruzione e anticriminalità organizzata di Tirana (Spak), Eurojust, Europol e Interpol, ha smantellato quattro potenti organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga. L’operazione ha portato all’arresto di 70 persone, di cui 68 albanesi e due italiani. Le persone coinvolte sono state raggiunte in diverse regioni italiane e all’estero, con 33 arresti effettuati in Toscana.

Un’indagine internazionale di successo

L’inchiesta, che ha coinvolto un totale di 83 indagati, ha portato alla luce un’associazione a delinquere transnazionale specializzata nel traffico e nello spaccio di droga, tra cui cocaina, hashish, marijuana, Mdma ed eroina. Le organizzazioni criminali agivano tra Italia, Albania, Olanda, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, e il procuratore dello Spak albanese, Vladimir Mara, hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare i risultati dell’operazione, insieme agli investigatori dell’Arma dei Carabinieri.

Sequestri e perquisizioni

Durante l’operazione, sono stati eseguiti numerosi sequestri e perquisizioni. Sono stati scoperti depositi bunker, armi da fuoco (pistole) e un libro mastro che documentava il traffico gestito dalle organizzazioni. Si stima che queste organizzazioni smerciassero circa 50 chili di cocaina al mese. Sono state sequestrate anche chat e intercettazioni telefoniche crittate, che si sono rivelate cruciali per l’inchiesta. Tra gli indagati, è emerso che una donna aveva il compito di valutare la “qualità” della droga.

Quattro gruppi criminali smantellati

L’inchiesta ha colpito quattro gruppi criminali, ognuno con un ruolo specifico nel traffico di droga. Un gruppo aveva sede a Firenze e nel Mugello, un altro operava dall’Olanda, coprendo il Nord Europa e fornendo droga all’Italia. Un terzo gruppo era attivo in diverse città italiane, mentre il quarto si occupava dello spaccio di droga sul territorio. L’indagine è partita da un sequestro di 2 chili di marijuana in un sottoscala di piazza Muratori a Firenze, che ha attirato l’attenzione dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo.

L’operazione antidroga internazionale ha dimostrato l’efficacia della collaborazione tra le autorità italiane e albanesi nel contrastare il traffico di droga transnazionale. L’arresto di 70 persone e il sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro rappresentano un duro colpo per queste organizzazioni criminali. L’inchiesta continua e si spera che porterà a ulteriori arresti e alla sconfitta di altre reti criminali coinvolte nel traffico di droga.

