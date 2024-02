73enne disperso in Alto Adige dopo presunta aggressione da lupo

73enne di Velturno ritrovato ferito in un prato vicino a Bressanone: ipotesi di aggressione da parte di un lupo

Nome Cognome, un uomo di 73 anni residente a Velturno, è stato ritrovato questa mattina in condizioni preoccupanti in un prato vicino a Bressanone. Gli inquirenti ipotizzano che l’uomo sia stato aggredito da un lupo, considerando le profonde ferite da morso riscontrate al collo, all’addome e alle braccia. Tuttavia, non escludono la possibilità che l’attacco possa essere stato causato anche da uno sciacallo o un cane. Sarà necessario un esame dettagliato delle ferite e delle tracce di DNA lasciate dall’animale per confermare l’ipotesi dell’aggressione.

L’uomo è stato ritrovato privo di sensi a Pinzago, nei pressi di Bressanone, questa mattina alle 7.20, dopo che le operazioni di ricerca erano iniziate la sera precedente. Il personale medico d’urgenza, insieme alla Croce Bianca, al Soccorso Alpino e a una squadra di ricerca, si è prontamente attivato per soccorrere l’uomo. Dopo essere stato rianimato sul posto, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano tramite elisoccorso Aiut Alpin.

Indagini in corso per confermare la dinamica dell’aggressione

Al momento, le autorità stanno conducendo approfondite indagini per confermare la dinamica dell’aggressione subita da Nome Cognome. La presenza di ferite da morso così gravi ha sollevato sospetti sull’eventualità di un attacco da parte di un lupo o di altri animali selvatici presenti nella zona. La collaborazione tra le forze dell’ordine e gli esperti del settore sarà fondamentale per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza della comunità locale.

La conferma definitiva sull’origine dell’aggressione verrà fornita dopo un’attenta analisi delle prove raccolte sul luogo e delle testimonianze disponibili. Gli inquirenti sono determinati a fare luce su questo episodio e ad adottare eventuali misure necessarie per prevenire situazioni simili in futuro.

Proseguono le verifiche per garantire la sicurezza della zona

Le autorità locali stanno continuando a monitorare attentamente la situazione per garantire la sicurezza della zona circostante e dei suoi abitanti. L’episodio dell’aggressione a Nome Cognome ha destato preoccupazione nella comunità locale, che ora si trova in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini in corso. È fondamentale adottare misure adeguate per prevenire eventuali futuri incontri pericolosi tra esseri umani e animali selvatici.

La collaborazione tra le autorità competenti e la popolazione locale sarà essenziale per affrontare questa situazione in modo efficace e per garantire la sicurezza di tutti i residenti nella zona interessata dall’aggressione.

About The Author