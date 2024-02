73enne disperso in Alto Adige trovato in stato di ipotermia - avvisatore.it

73enne di Velturno ritrovato con grave ipotermia a Bressanone

Mario Rossi, un uomo di 73 anni residente a Velturno, è stato ritrovato questa mattina in condizioni critiche in un prato vicino a Bressanone, dopo essere stato disperso dal giorno precedente. L’uomo è stato trovato con una grave ipotermia ed è attualmente ricoverato in ospedale.

Operazioni di ricerca e soccorso

Le operazioni di ricerca per Mario Rossi sono iniziate ieri sera e sono riprese all’alba di oggi. Alle 7.20, l’uomo è stato scoperto privo di sensi a Pinzago, nei pressi di Bressanone, disteso su un prato. Diverse squadre di soccorso, tra cui il medico d’urgenza, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino e una squadra di ricerca, sono intervenute prontamente. Grazie alla tempestiva assistenza ricevuta, l’uomo è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato all’ospedale di Bolzano tramite l’elisoccorso Aiut Alpin.

Conclusioni

In un epilogo che ha visto il coinvolgimento di varie squadre di soccorso, Mario Rossi è stato fortunatamente ritrovato e sta ricevendo le cure necessarie per affrontare la grave ipotermia. La prontezza e l’efficacia delle operazioni di ricerca e soccorso hanno permesso di portare in salvo l’uomo disperso, dimostrando l’importanza della collaborazione e della tempestività in situazioni di emergenza.

