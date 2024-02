8 persone si accampano in villetta a Milano: un'esperienza unica e insolita - avvisatore.it

Migranti irregolari occupano villetta in ristrutturazione a Milano

Otto persone, migranti irregolari senza una dimora, sono stati scoperti ad accamparsi in una villetta in fase di ristrutturazione a Milano. La proprietaria, che si occupava occasionalmente del giardino, ha fatto la scoperta mentre i migranti si erano barricati all’interno con sacchi a pelo e provviste alimentari. La situazione ha portato al loro arresto per occupazione abusiva.

“La vicenda è cominciata alcuni giorni fa, quando la proprietaria ha notato una finestra socchiusa in via Taramelli nel quartiere Maggiolina. Inizialmente pensava fosse un errore degli operai, ma successivamente ha scoperto la presenza delle persone e ha contattato le autorità“, ha dichiarato la fonte.

Scoperta e intervento della Polizia

La proprietaria, transitando in auto nella zona, ha notato la finestra aperta e ha sospettato qualcosa di anomalo. Dopo aver constatato la presenza dei migranti, ha prontamente avvisato la Polizia. Gli agenti intervenuti hanno trovato una porta finestra barricata con assi di legno, utilizzata come punto di accesso dai migranti che si erano introdotti con una scala.

Profilo dei migranti e danni alla proprietà

Gli otto individui coinvolti nell’occupazione abusiva della villetta sono tutti di nazionalità marocchina e si trovano irregolarmente in Italia. Le età variano tra i 19 e i 33 anni, con tre di loro segnalati per precedenti penali. All’interno dell’abitazione, sono stati riportati danni agli infissi e al mobilio, considerando che l’immobile era in fase di ristrutturazione a partire dal giugno 2023.

