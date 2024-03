Abbott Elementary 3: Una Conferma di Successo

La serie televisiva Abbott Elementary ha conquistato tre trofei ai Golden Globe del 6 Gennaio 2023, incluse la miglior commedia televisiva. Questa creazione interpretata e ideata da Quinta Brunson ha ufficialmente ottenuto il rinnovo per una terza stagione da ABC. La notizia è stata rivelata da Craig Erwich, presidente di ABC Entertainment, Hulu e Disney Branded Television Streaming Originals, durante il tour stampa Invernale 2023 della Television Critics Association.

Un Riconoscimento Meritato

Il presidente della Warnes Bros Television Group ha elogiato il successo della serie, definendo il rinnovo come un riconoscimento meritato per Quinta Brunson, Justin Halpern, Patrick Schumacker, Randall Einhorn e per l’intero cast e troupe di Abbott Elementary.

Sviluppi e Aspettative

Craig Erwich, presidente della ABC Entertainment, ha espresso la sua soddisfazione per la crescita creativa della serie durante un’intervista rilasciata a Variety dopo i Golden Globe. Ha sottolineato il dinamismo dei personaggi nella seconda stagione e ha rivelato che ci sono ancora molte sorprese e sviluppi in serbo per gli spettatori.

Abbott Elementary in Italia

In Italia, Abbott Elementary è disponibile in streaming su Disney+.

Anticipazioni sulla Terza Stagione

La terza stagione di Abbott Elementary ha debuttato negli Stati Uniti il 7 Febbraio sulla rete ABC, con un doppio episodio. In Italia, l’attesa è rivolta verso la fine della primavera per poter godere della nuova stagione su Disney+.

Il Cast e i Personaggi

Il cast di Abbott Elementary vede il ritorno di Quinta Brunson nel ruolo di Janine Teagues, affiancata da attori come Sheryl Lee Ralph, Tyler James Williams, Lisa Ann Walter, Janelle James e altri. La terza stagione vanta una serie di guest star di fama, inclusi Bradley Cooper, Jalen Hurts, Lana Condor e altri.

Episodi e Trailer

La terza stagione di Abbott Elementary sarà composta da 14 episodi, un numero ridotto a causa di uno sciopero nel mondo dello spettacolo. Il trailer della terza stagione promette emozioni e risate per i fan della serie.

Dove Guardare Abbott Elementary 3

In Italia, la terza stagione di Abbott Elementary sarà disponibile in esclusiva su Star di Disney+ in streaming, per permettere agli spettatori di continuare a seguire le avventure della scuola pubblica di Philadelphia attraverso le vicende appassionanti e divertenti dei suoi protagonisti.