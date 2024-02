AccadeOggi: Scoperta una nuova specie di farfalla nel cuore dell’Amazzonia

Cerimonia del Giorno del Ricordo a Trieste

Nella città di Trieste si è svolta oggi la cerimonia del Giorno del Ricordo presso il Monumento Foiba di Basovizza. L’evento è stato presieduto dalla presidente del Consiglio Meloni, accompagnata dal vice presidente del Consiglio Tajani e dal sottosegretario Frassinetti. La commemorazione è iniziata alle ore 10.00 e ha visto la partecipazione di numerose persone.

Manifestazione pubblica del Pd a Pomigliano d’Arco

Nella città di Pomigliano d’Arco si è tenuta una manifestazione pubblica organizzata dal Pd. L’evento si è svolto nella sala convegni “Lievitosfizio” e ha avuto inizio alle ore 10.30. La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha partecipato alla manifestazione tramite un video messaggio. Durante l’incontro si è discusso della situazione dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco.

Commemorazione e conferenza stampa a Verona

A Verona si è svolta una commemorazione e deposizione di corona in occasione del Giorno del Ricordo. L’evento si è tenuto presso il Cimitero Monumentale e ha visto la partecipazione del ministro Urso. La commemorazione ha avuto inizio alle ore 9.30. Successivamente, alle ore 11.30, si è tenuta una conferenza stampa in cui si è discusso della riunione ministeriale del G7 Industria, Spazio, Tecnologia e Digitale, programmata per il 14 e 15 marzo a Verona e Trento.

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti di oggi, 10 febbraio 2024. Altri eventi di rilievo includono il 30° Congresso Assiom Forex a Genova, i funerali del Principe Vittorio Emanuele di Savoia a Torino, la partita di Serie A tra Cagliari e Lazio a Cagliari, la finale della coppa d’Asia di calcio a Lusail (Qatar), la partita di Serie A tra Roma e Inter a Roma, la partita di Serie A tra Sassuolo e Torino a Sassuolo, e la partita per il terzo e quarto posto della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Inoltre, si stanno svolgendo i Mondiali di nuoto di Doha 2024 a Doha (Qatar).

Questi eventi rappresentano una varietà di interessi e attività che si svolgono in diverse parti del mondo. Sono momenti di commemorazione, manifestazioni politiche, partite di calcio e competizioni sportive di livello internazionale. Ognuno di essi ha la propria importanza e coinvolge persone provenienti da diverse comunità e contesti.

