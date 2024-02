Accessori complementari per look minimalista - avvisatore.it

Il Trend dell’Eleganza Minimalista a Milano Fashion&Jewels

Milano Fashion&Jewels, l’evento che unisce moda e gioielli, ha evidenziato un ritorno al look elegante ma minimalista, con forme discrete e colori neutri. L’elemento distintivo di questa tendenza è rappresentato dagli accessori, che conferiscono personalità e originalità a ogni outfit. L’isalone dedicato a questo settore, aperto fino al 21 presso la Fiera Milano Rho, ha sottolineato l’importanza di un approccio “esagerato” nella scelta degli accessori, che vanno dai bijoux alle borse e ai cappelli.

Ogni accessorio ha l’obiettivo di catturare l’attenzione e completare il look in modo audace e creativo.

L’Importanza dei Dettagli: Bijoux Macro e Borse Extra-Large

“Se lo stile è minimal, il bijoux si deve invece vedere e molto bene”, ha dichiarato la fashion editor Lisa Mancini durante uno dei workshop di Elle Talk. I bijoux in versione macro, come collane con perle di dimensioni generose e maxi pendenti per le orecchie, diventano protagonisti anche di outfit semplici come jeans e blazer nero. I bracciali in acciaio e gli anelli indossati sopra i guanti sostituiscono i classici polsini, conferendo un tocco di modernità e originalità.

Le borse seguono la stessa linea, con modelli extra-large come clutch, bauletti e shopper, capaci di contenere tutto il necessario in grande stile.

Messaggi di Sostegno e Impegno Sociale a Milano Fashion&Jewels

Milano Fashion&Jewels, che vanta la presenza di 600 brand di cui il 45% provenienti dall’estero, ha scelto di veicolare un messaggio di sostegno all’universo femminile. In un contesto in cui le questioni legate alla violenza di genere sono sempre più rilevanti, l’evento ha adottato un’impronta sociale e di sensibilizzazione. Il simbolo di questa edizione è una shopping bag in tela con la scritta ‘I wear what I want’ e un nastro rosso contro la violenza sulle donne. Un’installazione con una panchina rossa e un albero di ulivo, adornato da scarpe rosse, è stata collocata nel vialone centrale dei padiglioni di Fiera Milano, che ospitano anche altri importanti eventi come Micam, Mipel, The One Milano e Lineapelle.

L’impegno sociale e la sensibilizzazione sulle tematiche attuali si fondono con la creatività e l’innovazione nel mondo della moda e dei gioielli a Milano Fashion&Jewels.

