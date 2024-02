Accordo del Campidoglio per intitolare una strada a Navalny

Roma intitola una strada a Alexei Navalny

L’Assemblea Capitolina di Roma ha votato a favore (26 voti favorevoli e un astenuto) di intitolare una strada della città alla memoria di Alexei Navalny. La proposta è stata avanzata dalla dem Valeria Baglio, che ha sottolineato il ruolo di Navalny come simbolo di una Russia che lotta per la libertà e i diritti civili. La mozione ha ricevuto il sostegno anche da parte di Fratelli d’Italia e Noi moderati.

”Navalny è diventato il simbolo di una Russia libera che alza la testa e grida la sua denuncia contro l’oppressione. Voglio ricordare che ieri tutte le forze politiche hanno partecipato a un evento in piazza del Campidoglio per ribadire che la democrazia è un valore da difendere a tutti i costi insieme a quello della libertà e dei diritti civili”.

Italia Viva proponeva un’altra modifica

Diversamente, la proposta presentata da Italia Viva per rinominare via Gaeta, dove è situata l’ambasciata russa, in via Alexei Navalny è stata respinta. La decisione dell’Assemblea Capitolina riflette le diverse posizioni politiche riguardo alla questione, evidenziando la complessità e la sensibilità del tema.

Un gesto simbolico di solidarietà

L’intitolazione di una strada a Alexei Navalny a Roma rappresenta un gesto simbolico di solidarietà con chi lotta per i valori democratici e i diritti umani. Questo atto non solo commemora la figura di Navalny, ma sottolinea anche l’importanza di difendere la democrazia e la libertà in un contesto internazionale sempre più complesso e sfidante.

About The Author