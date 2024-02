“Addio a Carlotta, l’amica di Giorgia Rossi: un ricordo commovente su DAZN”

Giorgia Rossi dedica un pensiero a Carlotta Dessì durante una diretta su DAZN

Durante una diretta su DAZN, la conduttrice Giorgia Rossi ha voluto dedicare un pensiero alla giornalista Carlotta Dessì, scomparsa di recente a causa di una malattia. Dessì, che aveva lavorato per SportMediaset e per i programmi di cronaca delle reti Mediaset, era un’amica stretta di Rossi. Durante il commento della partita Roma-Inter, la conduttrice ha affermato:

“Credo che Carlotta mi abbia dato la forza di fare questa diretta ora che ci guarda da lassù. La sua forza è un insegnamento per me. Era una mia cara amica e desidero esprimere le mie condoglianze, a nome mio e di tutta la redazione di DAZN, alla sua famiglia e al suo compagno Fabrizio, che è anche nostro amico e collega. Grazie, Carlotta, per avermi dato la forza di fare questa diretta“.

Un omaggio a Carlotta Dessì

La scomparsa di Carlotta Dessì ha lasciato un vuoto nel mondo del giornalismo sportivo. La sua passione e la sua professionalità hanno lasciato un segno indelebile in coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lei. La conduttrice Giorgia Rossi ha voluto rendere omaggio alla sua amica durante una diretta su DAZN, sottolineando la forza e l’ispirazione che Carlotta ha trasmesso a tutti coloro che l’hanno conosciuta. Le sue parole sono un tributo sincero e commovente a una persona speciale che sarà sempre ricordata nel cuore di chi l’ha conosciuta.

