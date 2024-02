Addio a Chris Gauthier, l'attore di Smallville e Once Upon A Time - Occhioche.it

La scomparsa di una stella

L’attore Chris Gauthier, celebre per i suoi ruoli in serie TV come Once Upon A Time, Smallville e Eureka, ci ha lasciati prematuramente a causa di una malattia di cui per ora non sono state fornite specifiche. È stato il suo agente Chad Colvin a condividere la triste notizia attraverso un commovente post su Facebook, lasciando i fan e i colleghi di Gauthier sconvolti dalla perdita.

Un omaggio sincero

Colvin ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’attore, sottolineando quanto la sua assenza renda il mondo un luogo più cupo. Ha raccontato di aver pianto per ore quando ha appreso la notizia dalla moglie di Gauthier, evidenziando il legame speciale che li legava. L’agente ha ricordato con affetto il rapporto di fiducia e stima reciproca che li legava, sottolineando il contributo di Gauthier alla sua carriera e alla sua vita.

Un talento poliedrico

Chris Gauthier ha lasciato il segno non solo sul piccolo schermo, ma anche sul grande, grazie ai suoi ruoli in diverse serie televisive e film di successo. Da Harper’s Island a Sanctuary, da Una serie di sfortunati eventi a Legends of Tomorrow, l’attore ha dimostrato la sua versatilità e il suo talento in ogni interpretazione. Tuttavia, è con i personaggi del Giocattolaio in Smallville, dello chef Vincent in Eureka e di Mr. Smee in Once Upon a Time che Gauthier ha conquistato il cuore del pubblico, diventando una presenza amatissima sullo schermo.

Il tributo della TriStar

La TriStar Appearances/Event Horizon Talent ha confermato ufficialmente la scomparsa di Chris Gauthier, sottolineando la perdita non solo per i fan dell’attore, ma anche per coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo personalmente. L’agenzia ha omaggiato la memoria di Gauthier, ricordandolo con affetto e riconoscenza per il suo contributo al mondo dell’intrattenimento.

L’onore degli amici e dei colleghi

L’addio a Chris Gauthier ha suscitato una valanga di omaggi e ricordi da parte di amici, colleghi e fan che hanno avuto il piacere di lavorare con lui o di condividere momenti speciali insieme. Colin O’Donoghue, compagno di set di Gauthier in Once Upon A Time, ha voluto rendere omaggio all’attore con un toccante post su Instagram, condividendo un momento di gioia vissuto insieme sul set e ricordando Gauthier come un vero e proprio capitano.