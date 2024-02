Addio a David Bouley, maestro della nouvelle cuisine francese a New York (70 anni)

Addio a David Bouley, chef stellato che ha influenzato una generazione di cuochi

Lo chef David Bouley, noto per aver tradotto la Nouvelle Cuisine francese nel New American Style, è morto a Kent, nel Connecticut, all’età di 70 anni a causa di un attacco di cuore. La triste notizia è stata annunciata dalla moglie Nicole Bartelme al “New York Times”.

Un pioniere del New American Style

Bouley è stato uno dei pionieri del New American Style insieme a nomi illustri come Daniel Boulud, Alain Ducasse e Jean-Georges Vongerichten. Il suo talento e la sua voglia di sperimentare in cucina lo hanno reso un punto di riferimento per molti chef e gastronomi. Secondo il “New York Times”, Bouley ha percorso sentieri inesplorati e si è spinto più lontano di chiunque altro.

Un percorso di successo

Bouley, che aveva la doppia cittadinanza francese e statunitense, si è formato in Francia con grandi chef come Roger Vergé, Paul Bocuse, Joel Robuchon, Gaston Lenôtre e Frédy Girardet. Nel 1985 ha iniziato a farsi conoscere al ristorante Montrachet di Tribeca. Due anni dopo, ha aperto il suo ristorante a Manhattan, che per 30 anni è stato una delle icone della scena gastronomica newyorkese, prima di chiudere nel 2017.

Bouley era noto per la sua creatività e la sua abilità nel sorprendere i suoi ospiti. Spesso incoraggiava i commensali a fidarsi completamente delle sue scelte, senza menù o a menù fisso. Come ha dichiarato a “Wine Spectator” nel 2012: “Le voglie riguardano il sapore. Cucinare con l’intelletto è meraviglioso. Ma ciò che la gente desidera senza pensarci deriva dall’esperienza fisica del sapore“.

Un impegno sociale

Oltre alla sua carriera culinaria, Bouley è diventato famoso per il suo impegno sociale. Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, ha trasformato la Bouley Bakery, situata vicino a Ground Zero a Manhattan, in un centro di rifornimento per vigili del fuoco, agenti di polizia e altre unità di soccorso. Bouley e il suo staff hanno preparato decine di migliaia di pasti ogni giorno, utilizzando ingredienti freschi.

La scomparsa di David Bouley lascia un vuoto nella scena culinaria internazionale. Il suo contributo al mondo della gastronomia e il suo impegno sociale rimarranno un’eredità duratura.

About The Author