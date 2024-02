Addio a Ernesto Assante: Il giornalista che ha segnato la storia della musica

Ernesto Assante, figura iconica nel panorama giornalistico italiano, ha lasciato un vuoto nel mondo della musica con la sua improvvisa scomparsa a Roma all’età di 66 anni. La sua carriera illustre come firma di Repubblica e punto di riferimento per gli appassionati del settore è stata interrotta da un malore improvviso che lo ha portato via pochi giorni dopo il suo ultimo compleanno.

Il tributo commovente di artisti e colleghi

Il giornalista Ernesto Assante è stato vittima di un malore improvviso la sera del 25 febbraio e successivamente è deceduto al policlinico Umberto I di Roma il 26 febbraio, lasciando dietro di sé la moglie e due figlie. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal collega Riccardo Luna, suscitando una valanga di omaggi da parte di artisti e colleghi che hanno voluto onorare la sua memoria.

I grandi nomi della musica hanno voluto ricordare Assante in modo commovente: Luciano Ligabue lo ha definito come un grande rispettoso della musica, mentre Dolcenera lo ha paragonato addirittura al “Paul McCartney del giornalismo musicale”. Gino Castaldo l’ha ricordato come un vero “fratello”, mentre Francesca Michielin gli ha reso omaggio per la sua cultura, intelligenza e profondo rispetto nel trattare il mondo musicale. Giuliano Sangiorgi, su Instagram, ha congedato Assante con parole piene di affetto e gratitudine.

Il lascito di Ernesto Assante nell’universo musicale

Nato a Napoli nel 1958, Ernesto Assante ha iniziato la sua carriera giornalistica collaborando con varie testate prima di diventare una delle voci più autorevoli di Repubblica, dove ha lavorato per molti anni. La sua capacità di narrare la storia della musica internazionale e italiana lo ha reso un punto fermo per gli amanti della musica, trasformando le recensioni in veri e propri racconti avvincenti e coinvolgenti.

Oltre al mondo della musica, Assante ha dimostrato un vivo interesse per la tecnologia, contribuendo a diffondere la cultura digitale in Italia attraverso la sua direzione a McLink e Kataweb. La sua presenza fissa al Festival di Sanremo ha sottolineato il suo impegno costante nel promuovere e valorizzare la musica italiana. Ernesto Assante non è stato solo un critico musicale, ma un vero e proprio narratore che ha saputo rendere la musica accessibile e appassionante per un vasto pubblico, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi lo ha seguito nel corso degli anni.