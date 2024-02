Addio a Giacomo Losi, il ‘Core de Roma’, con cori da stadio ai suoi funerali

L’ultimo saluto a Giacomo Losi: la città rende omaggio alla bandiera giallorossa

Striscioni, applausi, cori da stadio. La città di Roma ha voluto dare l’ultimo saluto a Giacomo Losi, noto come ‘Core de Roma’, la bandiera giallorossa scomparsa domenica scorsa. I funerali del campione romanista degli anni Sessanta si sono svolti nella Chiesa di Santa Paola Roma alla Balduina, nel pomeriggio di ieri. Losi, terzo giocatore con più presenze in giallorosso dopo Totti e De Rossi, è stato adottato dalla Capitale quando arrivò nel 1954, a soli diciannove anni. Centinaia di persone hanno riempito la parrocchia nel quartiere del quadrante nord della città, mentre molti altri sono rimasti fuori, dove sono stati affissi striscioni dagli ultrà romanisti.

Un omaggio giallorosso per Giacomo Losi

I funerali di Giacomo Losi sono stati caratterizzati da un grande afflusso di fiori, molti dei quali giallorossi, come la corona firmata dalla As Roma. La società stessa era presente con una piccola delegazione, composta anche da quattro giocatori dell’under 18. Alla funzione hanno partecipato numerosi ex giocatori, tra cui Giancarlo De Sisti, Sebino Nela e Bruno Giordano. Non sono mancati nemmeno personaggi del mondo dello spettacolo, come Luca Zingaretti, che Losi allenò durante la sua esperienza come tecnico della Nazionale italiana attori. Al termine della sua carriera, Losi si dedicò anche alla scuola calcio del Nuova Valle Aurelia, e molti dei suoi ex giocatori sono venuti a rendergli omaggio.

L’affetto dei tifosi giallorossi per ‘Core de Roma’

Durante la messa funebre, l’affetto dei tifosi giallorossi per Giacomo Losi si è manifestato con lunghi applausi e cori dedicati a lui. I tifosi, accendendo fumogeni, hanno sventolato un bandierone con il volto dell’ex campione. Soprattutto i tifosi più anziani, che hanno avuto il privilegio di ammirare le gesta di Losi dal vivo, hanno espresso la loro tristezza per l’addio a un simbolo di Roma e al calcio che non esiste più.

