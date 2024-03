Addio a Simone Rossi, il Ricordo di una Persona Straordinaria

La comunità di Alassio piange la scomparsa di Simone Rossi, una figura di spicco che ha lasciato un segno indelebile grazie al suo impegno e alla sua bontà. Il sindaco Marco Melgrati e l’intera cittadinanza sono sconvolti da questa tragedia che ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

Un Impegno Costante per la Città

Simone Rossi ha dedicato anni della sua vita al servizio della città di Alassio, ricoprendo ruoli significativi all’interno dell’Amministrazione Comunale. Dal suo incarico di assessore al Turismo al ruolo di vice presidente del Consiglio Comunale, ha dimostrato un impegno costante e appassionato per il benessere della comunità locale. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile, sia a livello istituzionale che umano.

Un Dolore Diffuso nella Comunità

La scomparsa di Simone Rossi ha scosso profondamente non solo coloro che hanno avuto il piacere di collaborare con lui, ma l’intera città di Alassio. Il sindaco Melgrati ha deciso di onorare la sua memoria proclamando il lutto cittadino, un gesto simbolico ma carico di significato per rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al bene comune. Le bandiere a mezz’asta e il minuto di silenzio al prossimo Consiglio Comunale saranno momenti toccanti per ricordare e celebrare la figura di Simone Rossi.

L’Omaggio dell’Ex Sindaco Enzo Canepa

Anche l’ex sindaco Enzo Canepa ha voluto rendere omaggio a Simone Rossi, ricordandolo come una persona straordinaria, un galantuomo dal cuore grande e dall’attenzione scrupolosa. Il loro ultimo saluto, avvenuto poco prima della tragedia, si è trasformato in un commosso ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta positiva in tante vite, sia dentro che fuori dall’ambito istituzionale.

Un Eredita di Generosità e Professionalità

Simone Rossi non sarà dimenticato per il suo impegno istituzionale, ma anche per la sua passione per le associazioni locali, in particolare quelle sportive. Il suo contributo alla comunità va oltre i confini della politica, arrivando dritto al cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere ideali e progetti con lui. La sua eredità di generosità e professionalità continuerà a ispirare e guidare coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

Un Addio Tragico, ma un Ricordo Indelebile

La morte di Simone Rossi è stata una perdita immensa per Alassio e per tutta la sua comunità. Ma il ricordo di questo uomo straordinario resterà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato. Il suo esempio di dedizione e passione continuerà a brillare come una stella nel cielo notturno, guidando chiunque abbia a cuore il bene comune e la solidarietà tra le persone. Addio, Simone Rossi, la tua luce non smetterà mai di splendere.