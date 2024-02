Addio a Tony Ganios, star di Porky’s, scomparso a 64 anni

Addio a Tony Ganios: L’Attore di ‘Porky’s’ Ci Lascia a 64 Anni

Tony Ganios, l’attore noto per il suo ruolo di Anthony ‘Pilone’ Tupperello nella serie di commedie degli anni ’80 ‘Porky’s, è deceduto all’età di 64 anni a seguito di complicazioni post-operatorie in un ospedale di New York. La triste notizia è stata confermata dalla sua fidanzata, Amanda Serrano-Ganios, che ha rivelato che Ganios si è ammalato la settimana scorsa, è stato ricoverato sabato per un’infezione alla spina dorsale ed è purtroppo spirato domenica a causa di un’insufficienza cardiaca.

Ti amo tanto, amore mio. Sono distrutta. – ha scritto la fidanzata in un toccante tweet accompagnato da una foto dei due che si tengono per mano. In un altro post, ha condiviso una foto di Ganios con la didascalia: “Le ultime parole che ci siamo dette sono state: ‘Ti amo’. Amore è un eufemismo. Tu sei tutto per me. Il mio cuore, la mia anima e il mio migliore amico”.

L’Eredità di Tony Ganios: Un Attore Iconico degli Anni ’80

Nato a Brooklyn, New York, il 21 ottobre 1959, da una famiglia di discendenza greca, Tony Ganios ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del cinema grazie ai suoi ruoli in film adolescenziali e d’azione degli anni Ottanta. Con la sua presenza fisica imponente e la sua robustezza, Ganios ha saputo conquistare il pubblico con personaggi duri e memorabili.

Nel suo debutto cinematografico in “The Wanderers – I nuovi guerrieri” (1979), diretto da Philip Kaufman, Ganios ha interpretato Perry, uno dei membri di una gang giovanile nel Bronx degli anni ’60. In seguito, ha recitato accanto a Ken Wahl nella serie tv poliziesca ‘Oltre la legge – L’informatore’ (1987-90), interpretando un avvocato legato alla mafia.

Porky’s e Altri Successi: Il Lascito Cinematografico di Ganios

Tuttavia, il ruolo più celebre di Tony Ganios rimane quello di Anthony ‘Meat’ Tuperello, noto come ‘Pilone’ nella versione italiana, nella commedia cult ‘Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni!’ (1981). Diretto da Bob Clark, il film narra le avventure di un gruppo di ragazzi alle prese con il mondo degli adulti e le loro disavventure al Porky’s, uno squallido nightclub. Nonostante le critiche iniziali, il film è diventato un successo al botteghino, generando due sequel.

Ganios ha poi recitato in diversi altri film, tra cui ‘Chiamami Aquila’ (1981), ‘Body Rock’ (1984) e ‘Rapina del secolo a Beverly Hills’ (1991). La sua carriera ha toccato l’apice con l’apparizione in ‘Die Hard 2’ (1990), dove ha interpretato un memorabile antagonista che si scontra con John McClane.

In seguito al film ‘Sol Levante’ (1993), Tony Ganios si è ritirato dalle scene, lasciando dietro di sé un’eredità duratura nel panorama cinematografico degli anni ’80 e oltre.

