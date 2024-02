Addio a Vittorio Emanuele: Rose e il verde d’Italia

Funerali di Vittorio Emanuele: un omaggio sobrio e commovente al figlio dell’ultimo re d’Italia

I funerali di Vittorio Emanuele, figlio dell’ultimo re d’Italia, si terranno domani alle 15 nel duomo di Torino. L’allestimento floreale sarà sobrio, con gigli bianchi e rose rosse a ricordare lo stemma di Casa Savoia, e il verde a rappresentare i colori dell’Italia. Saranno presenti case reali e semplici cittadini, con due maxi schermi in piazza per consentire a più persone di assistere all’omelia.

L’ultimo saluto alla cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria

Oggi si è svolta la camera ardente alla cappella di Sant’Uberto alla Reggia di Venaria. La bara di Vittorio Emanuele era coperta da una composizione di rose bianche, blu e rosse, formando il simbolo della casata. Il figlio Emanuele Filiberto ha accompagnato il feretro, fermandosi per un attimo accanto e posandovi sopra una mano. “Tutta questa pioggia… anche Torino oggi piange”, ha detto il principe incontrando i giornalisti. Ha poi aggiunto: “Era un padre, un amico, un maestro. Torino è la città che amava e nella quale ha voluto riposare e credo che gli stia rendendo un bellissimo omaggio. Le ultime tre settimane con lui sono state molto belle: era sereno e abbiamo parlato di tante cose. Si è addormentato e non si è più risvegliato. La cosa che dà sollievo è il fatto che non ha sofferto”.

L’accoglienza alla Reggia e la presenza di personalità importanti

Monsignor Gian Franco Troya, cappellano reale onorario di nomina umbertina, ha accolto il feretro di Vittorio Emanuele alla camera ardente. Presente anche la guardia d’onore reale con gli stendardi dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore alle tombe reali del Pantheon. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato: “Ci sono luci e ombre, ma non dimentico che la dinastia Savoia è stata artefice dell’unità d’Italia”. Alla camera ardente era presente anche la principessa Marina Doria, accolta dalle Guardie del Pantheon e seduta accanto alla bara insieme al figlio Emanuele Filiberto, alla nuora Clotilde Courau e alle nipoti Vittoria e Luisa. Durante la cerimonia, il cancelliere degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Johannes Niederhauser, ha deposto il Collare d’Oro dell’Annunziata, simbolo dell’Ordine dinastico più alto della casata, su un cuscino vicino al feretro. Fra i presenti c’era anche l’ex europarlamentare Mario Borghezio, che ha ricordato Vittorio Emanuele come “una persona intelligente, preparata, colta e soprattutto molto onesta”.

I funerali di Vittorio Emanuele saranno accompagnati dall’Inno Sardo e da canti liturgici piemontesi. Non ci saranno discorsi dopo la liturgia. Farah Diba, ultima imperatrice dell’Iran, ha inviato un rappresentante della famiglia imperiale e due corone di fiori come segno di cordoglio. Anche i rappresentanti reali dell’Arabia Saudita hanno inviato messaggi di condoglianze. Tuttavia, non ci sarà nessun rappresentante di casa Windsor, che ha inviato un messaggio di cordoglio dopo la morte di Vittorio Emanuele.

