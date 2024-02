Addio ad Andrea Giacobazzi, amico di Vasco Rossi e ispirazione di ‘Colpa D’Alfredo’, scomparso a 67 anni

Vasco Rossi piange la perdita dell’amico Andrea Giacobazzi

Vasco Rossi, il celebre rocker di Zocca, è in lutto per la scomparsa del suo caro amico Andrea Giacobazzi. Giacobazzi, che aveva 67 anni, è deceduto a Modena a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico, come riportato dalla stampa locale.

Vasco ha voluto rendere omaggio al suo amico tramite un post su Instagram, in cui ha scritto: “Caro Ciciui, mi mancherai moltissimo. Sarai sempre vivo nel mio cuore! Wiva Andrea Giacobazzi (colpa d’Alfredo)”. Queste parole testimoniano l’affetto e la profonda connessione che legava i due amici.

Andrea Giacobazzi è stato un sostenitore fedele di Vasco sin dagli esordi della sua carriera. Nonostante le difficoltà e le persone che si voltavano contro di lui, Giacobazzi è sempre stato al suo fianco. Vasco ha sottolineato l’importanza di questa amicizia, affermando: “Lui è sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle… Facevano finta di non conoscermi… non credevano in quello che facevo. Lui insieme a Marengo (a Modena) mi sono sempre stati vicini. Questo vorrei ricordarlo perché so che lui ci teneva!”.

Inoltre, Vasco ha voluto ricordare il contributo di Giacobazzi al successo del suo celebre concerto “Modena Park” nel 2017. Giacobazzi è stato uno dei primi a credere nella grandezza di quell’evento, che ha fatto registrare numeri da record. Il concerto è stato aperto proprio dalla canzone “Colpa d’Alfredo”, ispirata proprio all’amico scomparso.

Un’amicizia che ha superato le avversità

L’amicizia tra Vasco Rossi e Andrea Giacobazzi è stata un legame solido che ha resistito alle avversità. Mentre molti si allontanavano da Vasco, Giacobazzi è rimasto al suo fianco, dimostrando un sostegno incondizionato. Questo ha reso la sua perdita ancora più dolorosa per il cantante.

Vasco ha voluto ricordare l’importanza di questa amicizia, evidenziando il ruolo di Giacobazzi come uno dei pochi che ha creduto nel suo talento fin dall’inizio. Le parole di Vasco testimoniano il profondo affetto che provava per il suo amico, che continuerà a vivere nel suo cuore.

Un tributo al concerto “Modena Park”

Il concerto “Modena Park” è stato uno dei momenti più significativi nella carriera di Vasco Rossi. Questo evento epico è stato reso ancora più speciale dall’apertura con la canzone “Colpa d’Alfredo”, ispirata all’amico Andrea Giacobazzi. Vasco ha voluto sottolineare il ruolo di Giacobazzi come uno dei primi a credere nella grandezza di quell’evento, che ha segnato un record di presenze.

La scomparsa di Andrea Giacobazzi rappresenta una grande perdita per Vasco Rossi e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua amicizia e il suo sostegno costante rimarranno un ricordo prezioso per il cantante. Vasco ha concluso il suo messaggio su Instagram con un ultimo omaggio al suo amico: “Last but not least, lui è stato tra i primi ad avere la ‘visione’ di quello che poi è diventato Modena Park”.

