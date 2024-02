“Affari Tuoi: Angelina Mango sconvolta dall’imprevisto e il commento offensivo su X”

Angelina Mango protagonista di Affari Tuoi dopo la vittoria a Sanremo 2024

Angelina Mango, fresca di vittoria al Festival di Sanremo 2024, è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi, popolare quiz show di Rai Uno, del 12 febbraio 2024. Durante la sua ospitata, si è verificato un piccolo imprevisto. Quando la cantante ha aperto il pacco della Basilicata, sua regione d’origine, sotto al coperchio non c’era alcuna cifra. Nessuno scherzo, semplicemente lo scotch adesivo ha fatto cilecca. Amadeus, il padrone di casa, ha prontamente recuperato il cartello ballerino, su cui c’era impresso “10 mila euro”, finito all’interno del pacco.

Il commento vergognoso sui social

La presenza dell’ex allieva di Amici nel programma è stata molto commentata sui social, considerando che Affari Tuoi non è un programma molto seguito. La trasmissione viene guardata quotidianamente da circa 5.5 milioni di italiani. Tuttavia, tra i tanti commenti di sostegno indirizzati alla Mango, ne è spuntato uno particolarmente orribile. Angelina aveva invitato i suoi fan a seguire Affari Tuoi e a tenere d’occhio il pacco della Basilicata, anticipando che ci sarebbero state sorprese. Un utente insensibile ha commentato in modo disgustoso, facendo riferimento alle spoglie del padre della cantante, il grande Pino Mango. Il commento è stato rimosso dopo qualche ora, ma Angelina ha preferito non commentare la vicenda.

Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo 2024

La vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, si è consacrata come una delle cantanti più talentuose ed eclettiche del panorama musicale italiano. In finale, ha superato la concorrenza di Geolier e Annalisa, rispettivamente arrivati secondo e terzo. La sua partecipazione ad Affari Tuoi è stata un ulteriore successo per la giovane artista, che ha dimostrato di avere un grande seguito di fan. Nonostante l’episodio vergognoso sui social, Angelina ha preferito ignorare i commenti negativi e concentrarsi sul suo successo. La sua carriera sembra essere in continua ascesa e siamo sicuri che continuerà a sorprenderci con la sua musica.

About The Author