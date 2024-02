Affitti immobili: analisi dei costi nelle Regioni e città italiane

Costi delle locazioni di immobili per Regioni e capoluoghi di Provincia nel 2022

Basilicata, Puglia e Lombardia si distinguono come le Regioni italiane più efficienti, ottenendo un rating complessivo AAA. Nel dettaglio, nel 2022, la Lombardia ha speso 835.378,45 euro, la Puglia 740.158,07 e la Basilicata 13.299,08. Altri risultati positivi vanno ad Umbria, Calabria e Veneto, che si collocano nella fascia da A a AA, con spese rispettivamente di 273.534,42 euro, 672.876,26 euro e 1.595.380,54 euro. Seguono con un rating singolo di A la Liguria (894.052,31 euro) e la Toscana (2.153.947,03 euro).

Regioni con rating intermedio :

BBB: Marche (1.231.416,11 euro) e Lazio (4.509.978,95 euro).

BB: Piemonte (6.023.974,63 euro) e Campania (7.272.355,38 euro).

(6.023.974,63 euro) e (7.272.355,38 euro). B: Molise (477.494,02 euro), Abruzzo (2.489.900,60 euro) ed Emilia-Romagna (10.595.898,11 euro).

Spesa record per locazioni in Sicilia

La Sicilia si distingue come la Regione italiana con la spesa più elevata per locazioni di immobili nel 2022: 32.120.653,80 euro. Questo valore, se confrontato con il 2021 (15.654.938,61 euro), mostra un aumento significativo, ma rimane inferiore rispetto al 2020 (33.383.880,25 euro) e soprattutto al 2019 (41.372.092,17 euro). Seguono, con spese superiori al milione di euro, Emilia-Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Valle d’Aosta, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Veneto, Marche e Trentino-Alto Adige.

Differenze nelle spese di locazione: da Basilicata a Sicilia

Basilicata si contraddistingue come la Regione con la spesa più contenuta per locazioni di immobili nel 2022: 13.299,08 euro, meritando il rating AAA. Altri enti con spese inferiori al milione di euro includono Umbria, Molise, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Puglia, Lombardia e Liguria.

Ventuno capoluoghi di provincia italiani raggiungono il rating AAA per la gestione delle spese per locazioni di immobili. Tra questi, spiccano Potenza, Avellino, Pavia, Benevento, Verbania, Alessandria, Mantova, Varese, Cagliari, Barletta, Ancona, Sassari, Foggia, Latina, Livorno, Monza, Taranto, Prato, Firenze, Catania e Milano. Altri capoluoghi ottengono rating inferiori come L’Aquila, Macerata, Fermo e Urbino.

Città con rating AAA :

Potenza (1.090,48 euro), Avellino (3.236,48 euro), Pavia (6.782,52 euro), Benevento (9.118,84 euro), Verbania (25.644,32 euro), Alessandria (32.721,78 euro), Mantova (37.908,87 euro), Varese (39.007,13 euro), Cagliari (46.112,60 euro), Barletta (52.656,97 euro), Ancona (53.865,05 euro), Sassari (64.404,82 euro), Foggia (179.534,50 euro), Latina (190.208,70 euro), Livorno (216.321,57 euro), Monza (264.659,30 euro), Taranto (342.621,18 euro), Prato (466.431,75 euro), Firenze (664.465,86 euro), Catania (678.846,48 euro), Milano (1.754.963,24 euro).

