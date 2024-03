Agenda del giorno: Eventi da non perdere il 12 marzo - Occhioche.it

Incontri Politici e Istituzionali

Palazzo della Provincia di Trento: Firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027

La presidente del Consiglio Meloni e il governatore del Trentino Fugatti con il ministro Fitto si uniranno per firmare l’importante Accordo che definirà lo sviluppo e la coesione nei prossimi anni.

Bolzano, Noi Techpark: Visita istituzionale e firma di un accordo significativo

La presidente del Consiglio Meloni e il ministro Fitto, insieme al presidente della Provincia Kompatscher, firmeranno l’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027, seguendo un’importante visita al Noi Techpark.

Iniziative e Conferenze a Roma

Palazzo Chigi: Presentazione del Piano nazionale prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano, insieme ai ministri Schillaci e Valditara, presenterà il Piano nazionale per la prevenzione dell’abuso di Fentanyl e altri oppioidi sintetici in una sala stampa del Palazzo Chigi.

Camera dei Deputati: Focus sul settore automotive e sull’ex Ilva

Saranno discusse mozio su iniziative per il rilancio del settore automotive e sul dl ex Ilva, con l’obiettivo di affrontare tematiche cruciali per l’industria italiana.

Eventi culturali e sociali

Auditorium Cosimo Piccinno, Roma: Giornata Nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari

Il ministro Schillaci sarà presente per sensibilizzare sul tema della violenza contro gli operatori sanitari in una giornata dedicata all’educazione e alla prevenzione.

Aula Magna Benedetto Croce, Teramo: Apertura dell’Anno Accademico 2023/2024

L’università degli Studi di Teramo darà il via ufficiale all’anno accademico in presenza del ministro Pichetto Fratin, segnando un momento importante per la comunità accademica.

Sport e Intrattenimento

Stadio Olimpico Lluís Companys, Monaco di Baviera: Champions League, Barcellona-Napoli

Una serata emozionante con il ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Barcellona e Napoli, con entrambe le squadre pronte a giocarsi il passaggio del turno.

Stadio Metropolitano, Madrid: Champions League, Atletico Madrid-Inter

Un altro grande match di Champions League tra Atletico Madrid e Inter si terrà al Stadio Metropolitano, promettendo spettacolo e tensione per i tifosi delle due squadre.

Aggiornamenti e Riflessioni

Considerazioni finali sui paternità bitcoin presso Palazzo Madama

A Torino, si terrà una conferenza stampa sulla paternità del bitcoin, con Craig Wright coinvolto in una causa legale di grande risonanza nel mondo digitale.

Conferenza sulla sicurezza a Praga con la partecipazione di Bill Clinton

Praga ospiterà una conferenza sulla sicurezza con la partecipazione dell’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, promuovendo il dialogo e la cooperazione internazionale.