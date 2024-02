Agenti e Cc feriti in violenta rissa a Palermo, arrestati due responsabili

Rissa a Palermo: Carabinieri e Polizia aggrediti durante intervento di sedazione

Nella notte scorsa, in piazza Don Sturzo a Palermo, si è verificata un’ennesima rissa nella zona della movida. Due carabinieri, intervenuti per sedare la situazione, sono stati circondati e attaccati. Le volanti della polizia sono giunte in soccorso, cercando di riportare la calma e di fermare uno dei principali responsabili della rissa, che era anche visibilmente ubriaco. Alla fine, gli agenti hanno arrestato due persone con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Quattro poliziotti, che erano intervenuti per placare gli animi, sono rimasti feriti, così come uno dei carabinieri. Tutti sono stati portati in ospedale, con prognosi che variano da quattro a sette giorni.

