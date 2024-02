Aggressione a Rajae durante Striscia la Notizia: scoppiano violenze con calci e pugni

Rajae Bezzaz aggredita durante un servizio per Striscia la Notizia

A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, l’inviata Rajae Bezzaz è stata vittima di un’aggressione mentre stava girando un servizio per il noto programma televisivo Striscia la Notizia. Durante l’incidente, sono stati rivolti anche insulti razzisti nei confronti della giornalista, legati alle sue origini.

L’aggressione inaspettata durante il servizio

Nella puntata di questa sera, è stato trasmesso un video realizzato da Rajae Bezzaz sul cosiddetto “furbetto del biglietto”, un truffatore che rivende biglietti per concerti, partite di calcio ed eventi importanti, per poi sparire una volta incassati i soldi. Tuttavia, la reazione del truffatore è stata del tutto inaspettata, poiché Rajae e il suo cameraman sono stati aggrediti. Durante l’aggressione, non sono mancati gli insulti razzisti rivolti alla giornalista.

Un episodio simile e la carriera di Rajae Bezzaz

Non è la prima volta che Rajae Bezzaz viene aggredita durante un servizio. Nel febbraio 2021, mentre si occupava degli sfratti a Roma, è stata vittima di un’aggressione simile. Rajae e la sua troupe si erano recati a San Basilio dopo una segnalazione riguardante un uomo che non pagava l’affitto da circa un anno. Tuttavia, l’accoglienza ricevuta non è stata delle migliori, con l’uomo che è fuggito e due suoi amici che hanno aggredito gli operatori.

Nata a Tripoli il 20 luglio 1989 da genitori marocchini, Rajae Bezzaz si è trasferita in Italia all’età di 9 anni. Dopo aver partecipato al Grande Fratello nel 2011, ha ottenuto una certa notorietà. Nel 2015 è diventata un’inviata per Striscia la Notizia, occupandosi principalmente di servizi che riguardano l’incontro tra culture, in particolare tra musulmani e italiani. Ha condotto numerose interviste a stranieri per promuovere la comprensione delle diverse culture, anche se alcune di queste interviste sono state oggetto di dibattito per il loro modus operandi. Dal 2015 ha anche intrapreso una carriera radiofonica, collaborando con Radio Zeta. Nel 2021 ha pubblicato il libro L’araba Fenice: la vita di una musulmana poco ortodossa e ha recitato in alcuni film, come Maschi contro femmine e AmeriQua.

Questo è quanto riguarda l’aggressione subita da Rajae Bezzaz durante un servizio per Striscia la Notizia. L’incidente evidenzia ancora una volta la necessità di combattere il razzismo e la violenza, promuovendo invece il rispetto e la comprensione tra le diverse culture.

