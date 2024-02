Aggressione da parte di un istruttore di Trenord: tentato strangolamento di una donna capotreno

Aggressione a bordo di un treno Trenord: collega capotreno strangolata da un istruttore

Un grave episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno Malpensa Express di Trenord, partito dalla stazione di Milano Centrale. Lunedì scorso, durante il tragitto, un istruttore di Trenord ha aggredito una collega capotreno, cercando di strangolarla con una sciarpa. L’aggressione è avvenuta all’altezza della stazione Garibaldi, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi. La Polfer sta indagando sull’episodio, cercando di comprendere i motivi dell’aggressione che sembrerebbe non essere di natura professionale, ma il culmine di una lite.

Trenord esprime sconcerto e sostegno alla collega aggredita

Trenord ha rilasciato una nota in cui esprime il proprio sconcerto per l’orribile atto di violenza compiuto da uno dei propri dipendenti nei confronti di una collega capotreno. L’azienda ha immediatamente espresso il massimo sostegno alla vittima, mettendo a sua disposizione tutte le forme di supporto necessarie. Inoltre, Trenord ha sospeso immediatamente l’autore dell’aggressione dal lavoro, in attesa degli sviluppi giudiziari. L’azienda si è dichiarata completamente disponibile a collaborare con le autorità competenti e valuterà le azioni opportune per tutelare la propria posizione.

Trenord indaga sull’aggressione e chiarisce i dettagli

Secondo quanto comunicato da Trenord, l’aggressione si è verificata nella cabina di un treno non abilitata al servizio. L’azienda sta indagando per comprendere come sia stato possibile che l’aggressore abbia avuto accesso a tale cabina. Nel frattempo, Trenord ha preso provvedimenti immediati, sospendendo il responsabile dall’attività lavorativa. L’azienda si è dichiarata pronta a collaborare pienamente con le autorità competenti per fare luce sull’episodio e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza dei propri dipendenti e dei passeggeri.

In conclusione, l’aggressione avvenuta a bordo di un treno Trenord ha destato grande preoccupazione e sconcerto. Trenord ha espresso il proprio sostegno alla collega aggredita e ha preso provvedimenti immediati nei confronti dell’autore dell’aggressione. L’azienda si è dichiarata pronta a collaborare con le autorità competenti per fare luce sull’episodio e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

