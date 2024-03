Agostino Rusca: Dalla testimonianza all’indagine

Agostino Rusca, ex direttore delle manutenzioni del primo tronco di Autostrade coinvolto nel crollo del ponte Morandi, esprime sorpresa per l’evolversi della vicenda legale. A 83 anni, Rusca è stato recentemente indagato a seguito di un’errata presunzione della sua morte. Inizialmente non coinvolto nell’inchiesta, è stato successivamente citato come testimone a difesa e poi iscritto nel registro degli indagati. Di fronte a questa nuova situazione, Rusca ha scelto di non rispondere alle accuse.

Fabrizio Noto: Un consulente sotto inchiesta

Fabrizio Noto, consulente esterno, è stato coinvolto per i calcoli del progetto di retrofitting, in particolare per i lavori di rinforzo delle pile 9 e 10 nel processo sul crollo del viadotto Polcevera. Noto è stato trascinato nel processo da uno degli imputati, l’ingegnere Emanuele De Angelis, il quale ha rivelato che i calcoli alla base del progetto di rinforzo erano stati realizzati da lui.