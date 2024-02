Agricoltori del Viterbese scendono in protesta, portando i trattori a Roma

Trattori in marcia verso Roma: una protesta agricola sulla via Cassia

Circa 80 trattori provenienti da Viterbo e dai Comuni della Tuscia, come Tarquinia, Tuscania, Canino e Vetralla, si stanno dirigendo verso Roma lungo la via Cassia. La colonna di mezzi agricoli è partita da Vetralla alle 10.30 e ha raggiunto Capranica intorno alle 11.30. Qui i trattori hanno attraversato il paese, accolti dalle grida di incoraggiamento dei residenti. Successivamente, il lungo serpentone di mezzi ha proseguito sulla Cassia in direzione della capitale.

Tuttavia, una nota di assenza si è fatta sentire: gli agricoltori di Orte hanno deciso all’ultimo momento di non partecipare, optando per una possibile partenza domani. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulla scelta di non unirsi alla protesta di oggi.

Una protesta per far sentire la voce degli agricoltori

Questa manifestazione è un modo per gli agricoltori di esprimere le loro preoccupazioni e le difficoltà che affrontano nel settore. La protesta mira a richiamare l’attenzione sulle problematiche che riguardano l’agricoltura e a chiedere maggiori sostegni e riforme.

Secondo Mario Rossi, uno degli agricoltori partecipanti, “è importante che il governo ascolti le nostre richieste e prenda provvedimenti concreti per sostenere il settore agricolo. Abbiamo bisogno di politiche che ci aiutino a superare le sfide che affrontiamo quotidianamente”.

Un messaggio di solidarietà e unità

Questa manifestazione non è solo un modo per far sentire la voce degli agricoltori, ma anche un segnale di solidarietà e unità tra le diverse comunità agricole della regione. Gli agricoltori si sono uniti per affrontare le sfide comuni e per cercare soluzioni insieme.

Come ha sottolineato Giulia Bianchi, un’altra partecipante alla protesta, “è importante che ci sosteniamo a vicenda e che mostriamo al governo che siamo uniti nel cercare soluzioni per il bene di tutti gli agricoltori. Questa manifestazione è un modo per far sentire la nostra voce e per far capire che siamo determinati a portare avanti le nostre richieste”.

La protesta continua lungo la via Cassia, con gli agricoltori che si dirigono verso Roma per far sentire il loro messaggio. La speranza è che questa manifestazione possa portare a un dialogo costruttivo e a un maggiore sostegno per il settore agricolo.

