Agricoltori esclusi dal palco di Sanremo: una delusione imprevista

Agricoltori sardi in protesta al Festival di Sanremo

Un gruppo di agricoltori provenienti dalla Sardegna si unirà alla protesta dei trattori al Festival di Sanremo. Tra di loro c’è anche Fabio Pitzalis di Guasila, nel Sud Sardegna. Tuttavia, sembra che il loro tentativo di portare la loro protesta sul palco potrebbe essere vano. Secondo le informazioni che trapelano dai contatti sul posto, sembra che ai manifestanti verrà concesso solo di leggere una nota del loro movimento.

Un altro problema che emerge è la questione della continuità territoriale. Pitzalis ha dovuto intraprendere un lungo viaggio, combinando aereo, treni e auto, per raggiungere Sanremo. Infatti, dalla Sardegna non ci sono voli per il resto d’Italia, ad eccezione di Roma e Milano. L’arrivo del rappresentante sardo è previsto dopo le 17 di oggi.

Nel frattempo, il presidio al porto di Cagliari continua. I manifestanti hanno trascorso la nona notte di protesta davanti al varco Dogana. Tuttavia, questa mattina molti di loro hanno temporaneamente abbandonato il quartier generale per recarsi a Roma, dove è prevista una manifestazione nazionale domani. Questo sarà anche un’occasione per incontrare agricoltori e pastori provenienti da altre regioni. Il presidio di Cagliari sarà sciolto solo dopo aver sentito il coordinamento nazionale. Quindi, per ora, la protesta continua senza sosta.

