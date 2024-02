Agricoltori in presidio fisso a Cerignola per protesta trattori - avvisatore.it

Presidio di agricoltori a Cerignola: richieste di risposte certe e precise

Un presidio di circa 200 agricoltori e una sessantina di trattori è in corso da ieri sera a Cerignola, nel Foggiano, in via Manfredonia, zona alla periferia della città. Pasquale Calvio, portavoce del movimento spontaneo di agricoltori, ha dichiarato: “Saremo in presidio fisso e permanente, in attesa di risposte certe e precise da parte dell’Unione Europea e del governo italiano. Trascorreremo qui giorno e notte e ci auguriamo che sempre più agricoltori, in una terra che vive di agricoltura, possano convogliare al presidio”.

Corteo di trattori e manifestazione pacifica

Calvio ha spiegato che domani mattina si muoverà un lungo corteo di trattori che da via Manfredonia entrerà a Cerignola, per poi immettersi lungo la statale 16 e percorrere diversi chilometri in direzione Foggia, per poi fare rientro al presidio. Sarà un corteo tranquillo, ha sottolineato Calvio, perché l’obiettivo è quello di manifestare in maniera serena per far capire le ragioni degli agricoltori senza arrecare disagi alla popolazione.

Incontro per stilare un programma di richieste

Il portavoce ha inoltre annunciato che questa sera è previsto un incontro a cui parteciperanno produttori ed agricoltori per stilare un programma con diversi punti all’ordine del giorno da presentare in prefettura e farlo arrivare sul tavolo del governo italiano. L’obiettivo è quello di ottenere risposte concrete e soluzioni per le problematiche che affliggono il settore agricolo.

