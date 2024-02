Agricoltori protestano domani a Roma: attesi in mille

Trattori in Piazza a Roma: Manifestazione dei Movimenti Agricoli Federati

Domani, nel centro di Roma, si terrà una manifestazione organizzata dal Maf (Movimenti agricoli federati). L’evento avrà luogo in piazza Bocca della Verità a partire dalle 10 del mattino. Un corteo di cinque trattori, scortato dalle forze dell’ordine, partirà dal presidio di via Nomentana e raggiungerà l’area nel cuore della capitale per un sit-in. Si prevede la partecipazione di circa mille persone.

Agricoltori di Riscatto Agricolo presenti in piazza

In piazza Bocca della Verità, si uniranno anche gli agricoltori di Riscatto Agricolo che hanno deciso di rimanere al punto di raccolta di via Nomentana dopo l’annuncio ufficiale da parte del Ministero dell’Agricoltura di un tavolo di confronto. Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto Agricolo, ha dichiarato: “Domani saremo presenti alla manifestazione in piazza Bocca della Verità”.

Fais ha aggiunto che al momento ci sono circa 200 trattori al presidio e che arriveranno ulteriori rinforzi nella notte di sabato. Inoltre, ha anticipato l’idea di organizzare un’altra manifestazione la prossima settimana, magari martedì. La motivazione principale per rimanere al punto di raccolta sulla Nomentana è la richiesta di un prezzo equo per i prodotti agricoli.

Trattori provenienti dal Casertano e dal Sud del Lazio

Durante la notte, i trattori e i mezzi provenienti dal Casertano e dal Sud del Lazio, che erano in presidio a Castel di Leva, all’estrema periferia di Roma, sono tornati ai loro luoghi d’origine. Si sono dati appuntamento a Casal di Principe per condividere le proposte da portare al tavolo di confronto e per discutere su come il movimento possa estendersi e rafforzarsi, non solo in Campania ma anche altrove. Queste informazioni sono state comunicate dal presidente onorario di Altragricoltura, Gianni Fabbris.

La manifestazione dei Movimenti Agricoli Federati in piazza Bocca della Verità rappresenta un’importante occasione per gli agricoltori di esprimere le loro richieste e le loro preoccupazioni riguardo al settore agricolo. La presenza di trattori e partecipanti provenienti da diverse regioni d’Italia dimostra l’unità e la determinazione del movimento.

