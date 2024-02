Agricoltori romani chiedono esibizione tricolore domani

Mobilitazione degli agricoltori a Roma: una protesta per il settore e per il cibo italiano

La mobilitazione degli agricoltori a Roma è un evento che va oltre la difesa di un settore, è un grido che coinvolge ogni cittadino italiano. Organizzata dagli agricoltori stessi, l’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’agricoltura nazionale e sulla necessità di affrontare le sfide che minacciano il comparto. In un appello sentito, gli organizzatori sottolineano: “Noi produttori ci battiamo per il nostro settore ma anche per il cibo che consuma ogni cittadino italiano – proseguono – e chiediamo vicinanza per la nostra problematica!”

Il programma della giornata: corteo e manifestazione in piazza della Repubblica

La giornata di protesta prevede un corteo che si snoderà per le strade di Roma, con 150 trattori che partiranno dal presidio di via Nomentana. L’intero percorso sarà presidiato dalle forze dell’ordine per garantire lo svolgimento pacifico della manifestazione. Il corteo si dirigerà verso Monterotondo, fuori dalla città, per poi fare ritorno verso il centro. Intorno alle 12, è prevista una manifestazione in piazza della Repubblica, cuore della capitale, alla quale prenderanno parte circa 50 persone e due mezzi agricoli provenienti dal punto di raccolta sulla Nomentana, scortati dagli agenti. Un momento di unione e di voce per una causa che va oltre i confini del settore agricolo.

Un invito alla partecipazione e alla solidarietà

Gli organizzatori della mobilitazione non si limitano a chiedere presenza fisica, ma invitano tutti a esprimere solidarietà anche da casa. “Chiediamo gentilmente che tutti condividano la manifestazione di domani a Roma anche da casa, esponendo la bandiera italiana come simbolo di unione con gli agricoltori!” Un gesto simbolico che può fare la differenza e che testimonia l’importanza di sostenere un comparto fondamentale per l’Italia e per il benessere di tutti i suoi cittadini.

