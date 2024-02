Aitana elogia Annalisa dopo Sanremo

Aitana, la popstar spagnola che ha conquistato Sanremo

La popstar spagnola Aitana ha partecipato al festival di Sanremo in coppia con Sangiovanni, esibendosi nella serata delle cover. In un’intervista esclusiva all’Adnkronos, Aitana ha raccontato la sua esperienza a Sanremo e la sua passione per l’Italia.

Il duetto con Sangiovanni: un’occasione incredibile

Aitana ha accettato di partecipare al festival di Sanremo insieme a Sangiovanni perché le è stata offerta un’occasione incredibile. Ha cambiato i suoi piani e ha anticipato il suo viaggio da Los Angeles per poter essere presente a Sanremo. Nonostante fosse spagnola e poco conosciuta in Italia, Aitana ha affrontato la sfida con entusiasmo e determinazione. Il duetto è stato un successo e Aitana si è sentita soddisfatta del risultato.

L’amore per l’Italia e i suoi artisti preferiti

Aitana ha ammesso di amare l’Italia e gli italiani. Ha ammirato artisti italiani come Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Andrea Bocelli fin da quando era giovane. Oltre a questi grandi nomi, Aitana segue anche gli artisti italiani della sua generazione come Mahmood, Blanco e Sangiovanni. Ma c’è un’artista italiana in particolare che Aitana ammira molto: Annalisa. Spera di poter collaborare con lei in futuro perché sente che le loro voci si abbinerebbero molto bene.

L’esperienza a Sanremo e l’amore per l’Italia

Aitana ha ammesso di essere rimasta colpita dalla preparazione e dalla sicurezza degli artisti italiani che si sono esibiti a Sanremo. Ha trovato difficile scegliere un vincitore perché tutti erano incredibili. La canzone vincitrice, “La noia” di Angelina Mango, è stata una delle preferite di Aitana. Nonostante non abbia ancora pianificato concerti in Italia, Aitana si sente a casa quando è nel nostro Paese. Ama la passione e l’allegria degli italiani e apprezza molto il cibo italiano, in particolare la pasta e la pizza.

Aitana ha concluso dicendo che la cosa più importante quando si sale sul palco è essere connessi con ciò che si sta cantando e con il pubblico. La bellezza degli abiti di scena aiuta, ma è lo sguardo che trasmette l’emozione e la connessione con la musica. Aitana ha lasciato intendere che potrebbero esserci delle sorprese future con Sangiovanni e ha ribadito il suo amore per l’Italia e gli italiani.

