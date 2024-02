Aiutare i ragazzi ad affrontare timori e paure sull’affettività

Educazione all’affettività: un progetto innovativo per i giovani

Chiara Di Pietro, medico chirurgo specialista in Ginecologia e ostetricia, insieme ad altri esperti, ha lanciato il tour educativo ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’. L’obiettivo è parlare ai giovani in modo accessibile e divertente, senza giudizi o critiche, per spiegare l’importanza del consenso e affrontare temi legati alla sessualità e al corpo.

Il progetto coinvolge anche Francesca Romana Tiberi, sessuologa e psicologa clinica, Micol Macrì, ostetrica specializzata in Riabilitazione del pavimento pelvico, e Antonio Rossi, medico chirurgo specialista in Urologia e Andrologia. Tiberi sottolinea l’importanza di rispondere alle richieste emotive legate all’educazione all’affettività, per aiutare i giovani ad affrontare paure, insicurezze e stereotipi culturali.

Promuovere una visione positiva della sessualità

Il tour si propone di avviare una discussione interattiva con gli studenti delle scuole superiori su temi come sessualità, contraccezione ormonale e cambiamenti del corpo. Tiberi evidenzia che spesso l’educazione sessuale si limita alla parte fisica, senza approfondire il concetto di rapporto sessuale e di consenso. È fondamentale insegnare ai giovani a gestire il rifiuto e a comprendere che la sessualità è legata al piacere emotivo e fisico, arricchendo la loro vita e la relazione con un partner.

Come sottolinea Macrì, parlare di salute e igiene intima è cruciale per far capire ai giovani l’importanza di conoscere il proprio corpo. In particolare, per le ragazze, è essenziale comprendere le parti intime e valutare il proprio benessere. Conoscere il proprio corpo consente di migliorare il proprio stato di salute e benessere.

Un approccio educativo e inclusivo

L’approccio dei specialisti coinvolti nel progetto mira a creare un ambiente educativo e inclusivo, in cui i giovani possano esprimere le proprie paure e dubbi in modo aperto e senza giudizi. Attraverso un linguaggio semplice, ironico e coinvolgente, il tour ‘My Body Match porta Mannaggia al Sesso al Cinema’ si propone di sensibilizzare i giovani su temi cruciali legati alla sessualità e al corpo, promuovendo una visione positiva e consapevole della propria salute intima.

