Aiuti umanitari per il popolo libanese: farmaci e beni di prima necessità donati dalla difesa

Solidarietà internazionale per i rifugiati libanesi

Un’iniziativa di solidarietà internazionale ha portato aiuti umanitari ai rifugiati libanesi che hanno dovuto lasciare le loro case a causa degli scontri tra Israele e le milizie di Hezbollah. L’operazione è stata organizzata dal Comando operativo di vertice interforze dello Stato maggiore della Difesa, in collaborazione con l’onlus “Vivere per Amare-Live to Love”, Msc Foundation, i caschi blu del contingente italiano di Unifil e il Corpo Militare dell’Ordine di Malta.

Aiuti per i rifugiati a Tiro

I beneficiari di questa iniziativa sono i libanesi che si sono rifugiati nel centro di Tiro, nell’area di competenza dei militari italiani che operano nel Comando Sector West della missione Unifil. L’iniziativa, chiamata “Let’s Help Tiro”, è stata avviata lo scorso dicembre grazie alla collaborazione tra il Comando operativo di vertice interforze e l’associazione “Vivere per Amare”, presieduta da Carlo Molino.

Donazioni e supporto

Durante una cerimonia di donazione, sono stati consegnati ai rifugiati libanesi medicinali, beni di prima necessità, coperte e un gruppo elettrogeno. Inoltre, sono stati donati anche materiali sanitari ospedalieri, due bagni chimici, coperte e vestiti, oltre a generi alimentari come farina, riso, zucchero, legumi, pomodoro, cioccolata, succhi di frutta e biscotti per bambini. La donazione è stata accolta con gratitudine dal sindaco di Tiro, che ha voluto conferire la cittadinanza onoraria all’associazione “Vivere per Amare – Live to Love”.

Impegno italiano per le comunità colpite

Con questa iniziativa, l’Italia riafferma il suo impegno nel fornire aiuto concreto e supporto alle comunità colpite da guerre e calamità naturali. L’operazione “Let’s Help Tiro” dimostra la solidarietà internazionale e la collaborazione tra diverse organizzazioni per alleviare le sofferenze dei rifugiati libanesi e offrire loro un aiuto tangibile in un momento di grande difficoltà.

